Von Pol Schock



Irgendwann sagt Ranger Alberto Parker (Gil Birmingham) zu seinem Partner Marcus Hamilton (Jeff Bridges): Vor mehr als 150 Jahren habe dieses Land seinem Volk, den Comanche-Indianern gehört. Doch es wurde ihnen von weißen Männern gewaltsam entrissen. Nun soll das Land erneut seinen Eigentümern genommen werden – doch diesmal geräuschlos, ohne Gewalt, von einer Bank. Landraub folge auf Landraub, das sei der Lauf des Dinge.



Ranger Parker fasst mit seiner marxistischen Deutung die Rahmenhandlung dieses Westerns mit modernem Antlitz zusammen. Im Kern geht es um eine klassische „Range Story“. Die Farm der hoch verschuldeten Familie Howard soll zwangsversteigert werden. Doch die beiden Brüder Tanner (Ben Foster) und Toby (Chris Pine) stemmen sich dagegen und ziehen auf Streifzug gegen das System. Gemeinsam beschließen sie, Banken zu überfallen, um das nötige Geld zusammenzukriegen. Sie gehen dabei strategisch genau vor und suchen sich nur Filialen in Kleinstädten aus. Das Perfide daran – sie rauben lediglich die „Texas Midland Bank“ aus, die Bank, bei der ihre Familie verschuldet ist.

Stimmiges Gesamtbild

Western und Bankräuberfilm, das klingt im Jahre 2016 zunächst leicht nach Anachronismus. „Wer raubt heute noch eine Bank aus“, sagt auch der kurz vor den Pension stehende Ranger Hamilton. Und gleich zu Beginn des Films während des ersten Heists zeigt sich ein Cowboy gegenüber den Howard-Brüdern entsetzt und blafft in politisch unkorrektem Südstaaten-Humor: „Ihr seid ja noch nicht einmal Mexikaner.“

Doch Regisseur David Mackenzie gelingt es, einen überaus spannenden Film zu drehen, der – man kann es nicht anders sagen – auf ganzer Linie überzeugt. Da wäre das klare und lineare Szenario: Frei nach dem Motto „Story comes first“ verliert Mackenzie nie den Blick für den Plot aus den Augen. Die antagonistischen Paare Howard-Bruder und Texas-Ranger bewegen sich langsam aufeinander zu. Aus beiden Perspektiven wird die Geschichte nebeneinander erzählt – der Handlungshorizont wirkt plausibel, und der Zuschauer steht vor der schwierigen Frage, zu entscheiden, welche Seite ihm sympathischer ist.



Jeff Bridges (l.) und Gil Birmingham in den Rollen der Ranger Marcus Hamilton und Alberto Parker.

Photo: Wild Bunch Distributions

Die Figuren sind wunderbar gezeichnet: Tanner Howard, Ex-Knasti und Vabanquespieler, der stets alles auf Risiko setzt – sein jüngerer Bruder Toby, der zweifelnde Schönling, der eher bedacht vorgeht. Auf der anderen Seite der duldsame Ranger Alberto Parker, der die Sticheleien und rassistischen Witze seines Partners Hamilton über sich ergehen lässt. Jeff Bridges ist hier ganz klar im „True Grid“-Modus und erinnert wohl nicht zufällig an Tommy Lee Jones aus „No Country For Old Man“ – auch der alte Ranger lebt im falschen Jahrhundert.

Die Dialoge sind ebenso intelligent wie dosiert eingesetzt, die Kameraführung ist ruhig und vollendet mit ihren langen Landschaftsaufnahmen das „Wild-West Feeling“ . Und da wäre da noch die Filmmusik eines gewissen Nick Cave, der gerade sein großartiges Album „Skeleton Tree“ veröffentlichte, und gemeinsam mit Warren Ellis wie in „The Assassination of Jesse James“ erneut unter Beweis stellt, dass Filme durch seine musikalische Handschrift einfach besser werden. Ein empfehlenswerter Film!