Von Pol Schock



Ein junger Mann erwacht. Er liegt im Bett, atmet zweimal tief durch – und erhebt sich. Unmittelbar danach verschwindet sein Bett automatisch in den Wänden. Silas (Nicholas Hault) steht allein inmitten seines Zimmers nur umgeben von weißen Wänden – ein neuer Tag beginnt in der sterilen neuen Welt des Kollektivs.

„Equals“ ist ein dystopischer Film des jungen, amerikanischen Regisseurs, Drake Doremus. In seinem postapokalyptischen Szenario leben die Menschen nach dem „großen Krieg“ in einem anonymen Kollektiv: Sie bewegen sich im gleichen Rhythmus, tragen die gleiche weiße Designer-Kleidung, leben in gleich großen Appartementparzellen mit strahlend weißer puristischer Architektur und führen alle die gleichen belanglosen monotonen Gespräche. Denn die Welt des Kollektivs ist hocheffizient und perfekt dosiert: Schlafen, essen, arbeiten – alles maximal optimiert und auf größtmöglichen Output getimt.

Menschsein als pathologischer Zustand

Und damit dieses Gleichheitsideal nicht ins Wanken gerät, sind zwischenmenschliche Relationen verboten. Emotionen werden nicht geduldet. Denn der Mensch mitsamt seiner Stimmungsschwankungen bringt nur Chaos in ein geordnetes System. Wer dennoch Anzeichen von Gefühlsregungen zeigt, gilt als krank: Er leidet an „SOS“, dem Switched-On Syndrome“ – Menschsein als pathologischer Zustand.

Und wie könnte es anders sein, verlieben sich Silas und Nia (Kristen Stewart) dennoch ineinander. Zuerst sind es nur leichte Sympathien, doch daraus wird schnell eine heftige Romanze, die sich zu einem futuristischen Szenario à la Romeo und Julia entwickelt.



Mit Nicholas Hoult und Kristen Stewart hat der Regisseur zwei talentierte Schauspieler gecastet, die perfekt die Rolle der Robo-Menschen ausführen. Insbesondere Stewart kann hier mit ihrem klassisch-gelangweilten Blick (Stichwort: „Resting Bitch Face“) punkten. Doch so richtig zünden will die Romanze zwischen den beiden nicht. Die Liebesbeziehung zwischen Nia und Silas vermag, trotz intimer Berührungsszenen, keinen Ausbruch aus der kühlen Welt des Kollektivs zu sein.

Überhaupt mangelt es an Tempo: Die langsam erzählte Handlung mitsamt Zeitlupensequenz, unterlegt mit sphärischen Klängen, kann zwar die beklemmende Ästhetik des Kollektivs darstellen – aber spannend ist das auf Dauer nicht. Daneben fehlt es dem Film an Tiefe: Über die Welt des Kollektivs erfährt man recht wenig: Der ideologische Unterbau wird nicht erklärt. Und wer oder was ist eigentlich das Kollektiv?

Nur einmal durchbricht Silas den bedeutungsleeren Raum und stellt die Sinnfrage: Warum Erklärungen in den Unweiten des Alls suchen, wenn sie vor unseren Füßen liegen: Nicht Wachstum und Produktivität seien das Ziel, sondern die Liebe.



Ein dystopischer Science-Fiction-Film, der in der Zukunft spielt, ist auch immer eine Extrapolierung gegenwärtiger Trends und Ängste. So lassen sich in „Equals“ riesige iPads, absolute Tranquilizer und eine minimalistische OP-Saal-Architektur finden. Doch so sehr „Equals“ auch bemüht ist, Zukunftsängste filmisch darzustellen, so bleibt es doch nur ein schwacher Abklatsch von Aldous Huxleys „Brave New World“.



Nicholas Hoult weiß als Robomensch zu überzeugen.

(FOTO: SELECTIVE FILMS)