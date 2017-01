Von Vesna Andonovic



Und fast scheint es so, als hätten sich die großen Studios den Tipp weitergegeben: Nach „Collateral Beauty“ spielt auch J. A. Bayona in seinem Film den Emoji-Joker aus, der besagt, dass der kürzeste Weg zum Verstand des Zuschauers über dieses undefinier- doch unleugbar starke Gefühl im Bauch direkt bis hin zum Herzen geht. Gefühle gibt es zu Genüge in „A Monster Calls“ – und zwar von der mitreißendsten Art: vom zerschmetternden Schmerz des Verlustes bis hin zur überwältigenden Wut vor dem Abschied – und, ja, inmitten all des Leids, auch so etwas wie ein Fünkchen Hoffnung.

Tragik durchzieht wie ein roter Faden die Geschichte des 12-jährigen Conor O'Malley (Lewis MacDougall). Seine Mutter (Felicity Jones) verliert langsam den Kampf gegen den Krebs. Der Vater ist ins ferne Amerika ausgewandert und ist mit seiner neuen Familie auch keine richtige Hilfe. Als düstere Zukunftsperspektive droht das Zusammenleben mit der kühl-strengen Großmutter (Sigourney Weaver). Und in der Schule wird er gemobbt und verprügelt. Bis Conor eines Nachts, um sieben Minuten nach Mitternacht aufwacht, um festzustellen, dass die Friedhofs-Eibe, die er von seinem Zimmerfenster aus sieht, sich in ein Monster (von Liam Neeson gesprochen) verwandelt hat, das sich aufmacht, ihm drei Geschichten zu erzählen.



Tragik ist es ebenfalls, die die Entstehungsgeschichte von „A Monster Calls“ prägte. Patrick Ness, der sich hier erstmals für ein Drehbuch verantwortlich zeichnet, „erbte“ das Schreiben der gleichnamigen Buchvorlage, nachdem die britisch-irische Schriftstellerin Siobhan Dowd, die die Idee dazu hatte, starb. Dowd erlag 2007 einem Brustkrebs, im selben Jahr in dem die Waterstones-Buchladenkette sie in ihre „25 Autoren der Zukunft“-Hitparade aufnahm.

Der spanische Regisseur J. A. Bayona thematisiert hier, nach seinem Blitzexkurs in die Serienwelt mit der Inszenierung zweier Episoden von „Penny Dreadful“, den sensiblen Stoff des Todes, des Abschiednehmens und der Resilienz heran – diese schier unglaubliche, menschliche Fähigkeit, eigentlich unüberwindliche Traumata doch irgendwie zu meistern.

Traurig, schaurig, schön

Mit seinem packenden „El orfanato“ bewies er 2007 psychologisches Einfühlungsvermögen, 2012 mit dem Tsunami-Drama „The Impossible“, dass er dieses zudem fein dosieren kann. Mit „A Monster Calls“, der im September vergangenen Jahres beim „Toronto International Film Festival“ seine Premiere feierte, wagt er sich nun in das Register einer märchenhaften Verarbeitung der Realität vor, in dem sein mexikanischer Kollege Guillermo del Toro mit u. a. seinem „Pan's Labyrinth“ die Messlatte hoch platziert hat.

Und Bayona enttäuscht nicht: Im Gegenteil, er lässt eindrucksvolle Spezialeffekte und die wenngleich vorhersehbar gestrickte, poetische Geschichte zu einem mitreißenden Gesamtkunstwerk im „gothic“-Stil verschmelzen.



Reife Leistung eines Jungschauspielers



Dies lässt selbst den krassen Gegensatz zwischen einer theatralisch-manierierten Form (in der Realität folgt Conor eine dokumentarisch anmutende Schulterkamera, die Animationen sind ätherisch-verträumt) und dem hoch emotionalen Inhalt sowie der moralischen Botschaft vergessen. Die Musik von Fernando Velázquez ist dabei ein passender Katalysator, der die Wirkkraft der atemberaubend schönen Animationssequenzen noch steigert.

In der Hauptrolle des Conor zeigt der schottische Jungschauspieler Lewis MacDougall eine beeindruckende Reife. In der Rolle seiner Mutter gelingt es der durch „Rogue One: A Star Wars Story“ zum neuen In-Gesicht avancierte Felicity Jones nicht in rührseligen Kitsch zu verfallen, während Sigourney Weaver als Großmutter und „Dr. Doom“-Toby Kebbell als Vater die schlüssige Besetzung souverän abrunden. Selbst der „unsichtbare“ Liam Neeson, durch Aslan den Löwen in den Narnia-Filmen im Nachvertonen geübt, verleiht dem Monster eine gewinnend-menschliche Wärme.

So entdeckt wohl jeder Zuschauer, ungeachtet seines Alters, in den allegorisch aufgearbeiteten (Lebens-)Lügen vertraute Aspekte, die ihn kathartisch mitleiden, -weinen und -hoffen lassen, bevor ihn der Schmerz einer märchenhaft verpackten Wahrheit befreit.

Ein berührender Film über das Konfrontieren und Überwinden von Ängsten: Traurig, schaurig und unendlich schön – genau so wie das Leben im Angesicht des Todes scheint.