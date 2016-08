par Thierry Hick



Laurent Witz va retrouver sa Lorraine natale pour quelques jours: le coréalisateur et producteur de «Mr. Hublot» est membre du jury «Courts métrages» du Festival international du film Nancy-Lorraine.



«Les films et les festivals tendent un miroir à la réalité, encouragent le dialogue et reflètent ainsi les traumatismes, les ressentiments, la haine et les préjugés actuels», estime Toni Glamcevski, le délégué général du Festival international du film indépendant de Nancy.



Une opinion partagée par le Lorrain Laurent Witz, le coréalisateur et producteur de «Mr. Hublot», installé au Luxembourg et membre cette année du jury «Courts métrages» du festival nancéen. «Le festival de Nancy développe un cinéma indépendant, il va chercher des films originaux, nouveaux, surprenants. Engagement et diversité sont deux leitmotivs importants du rendez-vous», précise Laurent Witz.



Abolir les frontières

Le but du festival lorrain est d'abolir les frontières et les préjugés. C'est pourquoi, la programmation se veut plurielle et ouverte sur le monde. La Grande Région, mais aussi l'Allemagne et l'Amérique du Sud sont à l'honneur. Sans oublier un focus sur la crise des réfugiés qui secouent l'Europe actuellement. «Le festival offre un regard intéressant et différent sur l'actualité, sur le monde qui nous entoure», note Laurent Witz.



«Aujourd'hui nous sommes submergés d'images, il nous manque souvent une distance à l'actualité. Le cinéma permet de confronter le monde avec notre vécu. Des thématiques différentes peuvent s'exprimer au travers d'une narration».



Rêver et se dépasser

Même s'il défend un art engagé, pour Laurent Witz le cinéma doit aussi permettre «de rêver et de se dépasser». Le Festival international du film Nancy-Lorraine en est à sa 22e édition. Ce qui ne l'empêche pas de rester fidèle à ses buts d'origine et d'offrir aux festivaliers des moments d'échange et de partage. Au-delà des différents projections en plein air et en salle, le festival organise de nombreuses séances de discussions et de rencontres avec des réalisateurs.



L'acteur Predrag Miki Manojlovic, l'un des comédiens les plus en vue de l'ex-Yougoslavie – il a tourné avec Emir Kusturica, Peter Brook, Jeremy Irons... – sera l'invité vedette du festival. Plusieurs de ses films seront à l'affiche tout comme son adaptation de la pièce de théâtre «Roméo et Juliette».



Le Luxembourg sera présent au travers de deux films: «Eng nei Zäit» de Christophe Wagner et «Mr. Hublot» de Laurent Witz. Membre du jury des «Courts métrages», le réalisateur lorrain – qui travaille actuellement sur la série d'animation «Barabador» – espère voir à Nancy des films de qualité. «Un bon film doit avoir une bonne histoire, de bons personnages et une bonne narration. Réunir ces éléments dans un même film peut relever de l'utopie. Il faut pourtant essayer d'aller le plus loin possible dans son travail», explique le réalisateur, qui ne cache pas que «Mr. Hublot», son film oscarisé, n'était pas «exempt de quelques problèmes».



Le festival au jour le jour

La 22e édition du Festival international du film Nancy-Lorraine a lieu du 26 août au 4 septembre. Durant les neuf jours de festival, seront présentés 147 films de 39 pays différents. 104 séances sont prévues, parmi elles 12 avant-premières françaises et quatre internationales. L'invité d'honneur cette année est Predrag Miki Manojlovic, acteur né à Belgrade, dont le père est natif de Nancy. L'affiche du festival présentera des focus sur le cinéma allemand, d'Amérique du Sud et autour de la thématique de la migration et des réfugiés. Viendront s'ajouter des compétitions de courts métrages et de documentaires, une sélection de films jeunes publics et de la Grande Région – entre autres «Eng nei Zaït» du Luxembourgeois Christophe Wagner. Les projections auront lieu dans la Cour et au Théâtre de la Manufacture, dans la Cour Sous le Maronnier, au Centre Image Lorraine, à l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel, au Goethe-Institut et au Cinéma Caméo Commanderie.



www.fifnl.com