Vendredi 15 septembre 2017, 17 heures: la deadline est sans appel. C'est à cette date qu'Esch 2022 doit avoir remis une nouvelle mouture de son dossier de candidature en vue de décrocher le label d'Année européenne de la Culture. Pour mener à bien cette tâche, Esch 2022 a renforcé en octobre son équipe. Andreas Wagner, ancien dramaturge au Théâtre national du Luxembourg a été nommé coordinateur général. Janina Stroetgen, qui travaillait comme journaliste culturelle au «Tageblatt», s'est vu confier la tâche de directrice artistique. Rencontre.



Qu'avez-vous fait ces trois derniers mois?



Andreas Wagner: Nous avons analysé de près le premier rapport de la Commission européenne et pris en compte les points à améliorer.



Un rapport qui n'a pas manqué de critiques en de nombreux points. Comment avez-vous réagi?



AW: Face aux problèmes de substance, il ne faisait pas de sens de travailler sur l'ancien projet. Nous avons remis tous les compteurs à zéro.



Janina Stroetgen: Il faut dire aussi que l'équipe précédente a travaillé dans l'urgence. Nous voulons maintenant mettre sur pied un cadre logique et cohérent.



On vous reproche un manque de capacités managériales ...



AW: C'est pour cette raison que nous sommes au travail.



AW/JS: C'est une chance unique, nous pouvons créer quelque chose d'intéressant.

... et une absence de stratégie artistique.



JS: Tout le monde sait qu'aucune stratégie artistique au niveau national n'existe. A Esch, les choses commencent à bouger. L'Agenda 21 pour la Culture, pour lequel de très nombreux responsables sont impliqués, progresse dans ses travaux.



Pour la Commission, cet agenda ne peut cependant pas être considéré comme une stratégie.



AW: C'est vrai, pour nous cet agenda est davantage un outil de travail qui peut être adapté aux spécificités d'Esch 2022. L'Europe nous impose une stratégie à long terme. Il n'est pas question de se limiter aux seuls douze mois de l'année 2022.



Pourquoi ne pas associer la cavalcade de Pétange avec une installation artistique? Andreas Wagner



Vous parlez de durabilité. Comment la garantir?



JS: Chaque projet devra reposer sur quatre piliers: volet social, espace public, ancrage local et plus-value économique. Cette matrice sera valable pour toutes les idées qui seront mises en place.



La Commission européenne vous demande d'impliquer toutes les communautés dans votre travail. Comment allez-vous faire?



AW: En travaillant avec des outils transmédias. Le mélange des formes et des genres sera recherché. Pourquoi ne pas associer par exemple la cavalcade de Pétange avec une installation artistique pour provoquer autour d'événements populaires des rencontres artistiques inédites?



JS: Et pour faire se rencontrer des personnes qui a priori n'ont pas un désir de culture.



AW: L'intégration des communautés étrangères présentes dans la région peut aussi se faire grâce à l'implication des associations au niveau purement local.



Quel sera justement l'ancrage local de cette année culturelle? L'ancien conseiller communal eschois Marc Baum réclame des signaux forts.

JS: Des artistes eschois sont d'ores et déjà impliqués sur le terrain. Ils recherchent des lieux potentiellement intéressants pour 2022. Pour la prochaine Nuit de la Culture en mai nous avons prévu d'installer un «arbre de vœux»: les habitants d'Esch pourront y déposer leurs souhaits pour 2022.



Chaque projet devra reposer sur quatre piliers pour garantir sa durabilité. Janina Stroetgen



Qu'en est-il des infrastructures? La Commission souligne qu'il n'existe pas de lieu d'envergure dédié pour l'art contemporain.



JS: Toute la région peut être utilisée pour des expositions «land art» à ciel ouvert.



AW: Pourquoi ne pas installer l'art dans l'espace urbain et public et demander au public de se déplacer? Certains lieux ne manquent pas d'intérêt. Un exemple: les bâtiments de la Centrale à gaz à Differdange, où s'est installé le Luxembourg Science Center, pourrait devenir un lieu de repères.

Le site d'ArcelorMittal à Schifflange pourrait devenir une plaque tournante de l'année culturelle.

Et le site d'ArcelorMittal à Schifflange?



JS: Le site est intéressant mais avec ses 62 hectares il est bien trop grand pour nous. Une étude de faisabilité impliquant l'Etat, la Commune d'Esch, ArcelorMittal et la société Agora va rendre ses conclusions dans plusieurs années.



AW: L'entrée du site près de l'Alzette et de l'ArcelorMittal University possède un vrai potentiel. Une liaison avec la Kulturfabrik est également envisageable.



JS: Contrairement au site de Belval, ici les bâtiments sont encore en bon état de marche.



Un constat: le thème de l'Amour, «Love», cher à l'expert Emmanuel Vinchon mandaté au début, n'est visiblement plus d'actualité.

JS: Ce thème était trop généraliste. C'est vrai qu'il a bien fait rire certaines personnes. Ce thème n'avait vraiment rien à voir avec Esch et le Bassin minier.



Quel est le nouveau thème fédérateur choisi?



AW: Nous avons retenu le thème «Remix» en liaison avec la mixité de la population. Une approche active et participative de ce thème est nécessaire.



Comment se passe la collaboration avec les autres communes? Qu'en est-il de Bascharage, récalcitrante au projet? Avez-vous le soutien politique des communes?



JS: Avec Bascharage, il est encore possible de faire quelque chose. Toutes les personnes avec qui nous travaillons sur le terrain sont fortement impliquées, peu importe finalement les sensibilités politiques. Ce travail de fond est important. Nous avons aussi besoin du soutien politique, c'est évident. Actuellement nous l'avons, je ne crains pas que cela puisse changer, même si après les élections communales d'octobre certaines choses peuvent évoluer. A l'image de Mars Di Bartolomeo, nous avons des soutiens qui dépassent les clivages politiques.



14 juin 2016: Les Eschois sont heureux, la Commission européenne vient d'accepter leur candidature. Le dossier devra par contre être remodelé.

Et du côté français avec les communes de la Haute vallée de l'Alzette?



AW: La collaboration est là aussi positive, même si au début les communes concernées étaient récalcitrantes. Elles ont pris conscience que grâce au label Capitale européenne de la Culture d'importants travaux pourront être réalisés à long terme, tant au niveau des structures que de l'aspect social.



JS: Parfois il faut un deuxième regard pour découvrir le vrai potentiel de l'espace public de ces communes.



Qu'en est-il de l'aspect financier?



AW: Je crois que les communes ont compris que 2022 sera comme un moteur, un accélérateur. Lorsque nous aurons le label, on pourra commencer à établir des budgets précis.

JS: Actuellement les discussions tournent plus autour du contenu que du budget.



Quand comptez-vous annoncer des premiers événements concrets?



AW/JS: Une fois encore, attendons le label définitif. Des idées de projets avec le Musée de la Résistance, la Kulturfabrik et d'autres partenaires, mais aussi avec le réseau de l'Union des théâtres de l'Europe sont à l'étude. Vous devez déposer votre dossier pour le 15 septembre.



Que se passera-t-il si votre dossier est rejeté?



JS: Ce serait un vrai scandale politique. Cela ne s'est encore jamais produit. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. On y croit.

Les communes informées

Une réunion d'information pour les communes participant à la candidature d'Esch 2022 a eu lieu la semaine passée au ministère de la Culture. Des représentants et élus de Bettembourg, Dudelange, Kayl, Mondercange, Pétange, Schifflange, Sanem, Esch-sur-Alzette et de la Communauté des communes de la Haute vallée de l'Alzette ont répondu présent. La commune de Bascharage n'a pas participé à la réunion. Le bourgmestre de Bettembourg s'attendait «à plus d'informations concrètes». Lors de cette réunion il a été décidé que chaque commune devra établir une stratégie propre en vue de l'année culturelle. «On a beaucoup discuté, c'est vrai. Reste à voir comment les choses se mettront en place», souligne Laurent Zeimet tout en rappelant une autre date importante: les élections communales d'octobre.

Chronique d'une candidature

3 mai 2014: le Conseil de l'Europe et le Parlement européen désignent le Luxembourg – et la Lituanie – pour la Capitale européenne de la Culture en 2022



le Conseil de l'Europe et le Parlement européen désignent le Luxembourg – et la Lituanie – pour la Capitale européenne de la Culture en 2022 juin 2015: les onze communes du syndicat ProSud manifestent leur intérêt pour l'année culturelle



les onze communes du syndicat ProSud manifestent leur intérêt pour l'année culturelle 29 juillet 2015: le ministère de la Culture lance un appel à candidatures



le ministère de la Culture lance un appel à candidatures 26 février 2016: la candidature d'Esch 2022 est finalisée



la candidature d'Esch 2022 est finalisée 19 avril 2016: création de l'asbl «Esch 2022»



création de l'asbl «Esch 2022» 23 mai 2016: dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission européenne

dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission européenne 14 juin 2016: la Commission européenne donne son feu vert à Esch 2022 mais demande aux organisateurs d'améliorer leur dossier de candidature



la Commission européenne donne son feu vert à Esch 2022 mais demande aux organisateurs d'améliorer leur dossier de candidature octobre 2016: Esch 2022 se dote d'une nouvelle direction: Andreas Wagner (coordination générale), Janina Stroetgen (direction artistique).



Esch 2022 se dote d'une nouvelle direction: Andreas Wagner (coordination générale), Janina Stroetgen (direction artistique). 15 septembre 2017: date limite de dépôt du nouveau dossier de candidature



date limite de dépôt du nouveau dossier de candidature 15 novembre 2017: c'est approximativement à cette date que la Commission européenne rendra son verdict définitif



