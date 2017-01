(dpa) - Das Musical „La La Land“ hat mit 14 Oscar-Nominierungen den bisherigen Rekord eingestellt. So viele Nominierungen hatten bislang nur das Drama „Titanic“ aus dem Jahr 1997 und der Klassiker „Alles über Eva“ aus dem Jahr 1950 bekommen. „Titanic“ gewann schließlich elf Oscars, „Alles über Eva“ sechs. Die Filmakademie gab die Nominierungen am Dienstag bekannt.

„La La Land“ wurde unter anderem in der wichtigsten Kategorie als bester Film nominiert, darüber hinaus auch für das Drehbuch, den Schnitt, den Soundtrack und den besten Song. Außerdem gab es Nominierungen für die Hauptdarsteller Ryan Gosling, Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle.



Casey Affleck und Denzel Washington gehören zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Affleck wurde für seine Rolle in dem Familiendrama „Manchester by the Sea“ nominiert, Washington für seine Rolle in „Fences“. Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag mit.



Die weiteren Nominierungen:



Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Für die Kategorie "Beste Schauspielerin" wurden nominiert:



Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"



In der Kategorie bester ausländischer Film erzielte der hochgelobte deutsche Film "Toni Erdmann" einen Erfolg. Die weiteren Nominierungen:



"Land of Mine" (Dänemark)

"A Man Called Ove" (Schweden)

"The Salesman" (Iran)

"Tanna" (Australien)

Die wichtigsten Preise der Filmbranche werden am 26. Februar verliehen.