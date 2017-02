... lädt der Luxemburger Botschafter in Berlin zum Empfang am Rande der Berlinale. Und auch wenn die deutsche Hauptstadt weder mit dem Postkartensetting, noch den Temperaturen der Croisette konkurrieren kann, durften der Luxemburger Botschafter Georges Santer, in seinem vierten und letzten Jahr in der deutschen Hauptstadt, Film-Fund-Direktor Guy Daleiden und der extra angereiste Staatssekretär Guy Arendt in diesem Jahr nicht nur besonders viele Luxemburger Filmschaffende, sondern auch zahlreiche internationale Gäste gestern Abend zum Networking rund um ein Gläschen Crémant begrüßen.



In ihren Ansprachen zeigten sich alle drei Redner nicht nur erfreut über die ungewohnt strake Luxemburger Präsenz im Programm der diesjährigen Berlinale - mit "Barrage" von Laura Schroeder, "Es war einmal in Deutschland..." von Sam Garbarski und "Richard the Storck" von Toby Genkel und Reaza Memari gleich drei Filme im offiziellen Programm - , sie unterstrichen auch allgemein die Wichtigkeit des Kulturschaffens und der Filmindustrie im Besonderen für das Image Luxemburgs.

Unter den Gästen waren u.a. der CNA-Direktor Paul Lesch, die Regisseure Pol Cruchten, Bady Minck, Jacques Molitor und Laura Schroeder, die Produzenten Donato Rotunno, Nicolas Steil, Paul Thiltges, David Grumbach, Jani Thiltges, Claude Waringo und Bernard Michaux sowie Schauspieler André Jung, Fabienne Hollwege, Jeanne Werner, Gintare Parulyte , Max Thommes, (vac)