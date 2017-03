Von Patrick Cameron (Übersetzung)

Die Britin Emeli Sandé kehrte am Samstagabend mit ihrem neuen Album ‘Long Live the Angels’ nach Luxemburg zurück. Bereits mit ihrem Debütalbum ‘Our Version of Events’ von 2012 war sie äußerst erfolgreich - die Platte wurde mit Platin ausgezeichnet. Die Verkaufszahlen des Zweitwerks, das Ende 2016 erschien, können zwar noch nicht an diesen Erfolg anknüpfen - allerdings stößt das Werk auf positive Kritiken: Vor wenigen Wochen erhielt sie ihren vierten BRIT Award.

In der Rockhal versteckte sich die talentierte Britin zunächst hinter einem Vorhang: das Licht wurde gedimmt, erste Silhouetten wurden sichtbar und Gospelgesang erklang: ‘Selah’. Der Vorhang fiel erst bei 'Heaven’, ihrem größten Hit, der sie berühmt machte.

Und genau so fuhr die talentierte Sängerin fuhrt: Ihre Show war ein Mix aus neuem und altem Material. Bei ‘Beneath Your Beautiful' gelang es ihr sogar, intime Clubatmosphäre in der Mainhall der Rockhal zu erschaffen: Sie performte den Song nur mit ihrem Gitarristen und hauchte dezent ins Mikrophon. Sandé wusste die Dynamik ihrer Stimme gekonnt einzusetzen: mal kräftig und laut - dann wieder weich und gefühlvoll. Mit ‘Next To Me’, bei dem das Publikum kräftig mitsang, verließ sie die Bühne. Um dann triumphierend mit ‘Read All About It, Part III' zurückzukehren.







