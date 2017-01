(dpa) - Vieles an der Elbphilharmonie ist einzigartig und wurde so noch nie gebaut: Vom großen Konzertsaal für 2100 Besucher, der aus Schallschutzgründen vom restlichen Gebäude entkoppelt wurde und auf 362 Stahlfederpaketen ruht über die spektakuläre Glasfassade mit ihren 1096 Fensterelementen bis zur Tube, die 82 Meter lange Rolltreppe, die die Besucher auf die öffentliche Plaza in 37 Metern Höhe führt. Eine Liste mit spektakulären Attraktionen:

Der große Konzertsaal



Der große Konzertsaal mit Platz für 2100 Besucher ist ähnlich wie die Berliner Philharmonie nach dem Weinberg-Prinzip gebaut, mit einer Bühne in der Mitte, die von terrassenförmigen Publikumsrängen umgeben ist - nur viel höher und viel steiler ...