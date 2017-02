(LW/tom) - Der Luxemburger Schriftsteller Raoul Biltgen ist Preisträger des im Rahmen des Festivals Kaas & Kappes verliehenen Niederländisch-deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreises 2017. Das teilte sein Verlag am Mittwoch mit. Er reiht sich damit ein in die erste Riege der Autoren für Kinder- und Jugendtheater und steht neben Namen wie Anja Hilling, Kristo Sagor, Lilly Axster oder Volker Ludwig. Biltgen teilt sich den mit 7.500 Euro dotierten Preis mit dem niederländischen Autor Joachim Robbrecht.



Die Jury sah in Biltgens Stück „Robinson – Meine Insel gehört mir“ „eine wundervoll kluge gesellschaftskritische Parabel über Angstdenken in Bezug auf das Fremde“, und dass der Autor „mit Intelligenz und Humor auf sehr unterhaltsame Weise zu einem der brennendsten Probleme unserer Zeit Stellung“ bezieht. Raoul Biltgen ist kein Neuling in der Theaterszene. Seine etwa 40 Theaterstücke wurden in vielen europäischen Ländern, aber auch in China oder Mexiko aufgeführt, und damit ist er der meistgespielte aus Luxemburg stammende Dramatiker.



Auch als Prosaautor hat er sich bereits einen Namen gemacht, wobei eine weitere Auszeichnung ins Haus stehen könnte: Biltgen ist nominiert für den renommierten Friedrich-Glauser-Preis für seinen Kurzkrimi „Helden – ein Wiener Mosaik“, der im Mai anlässlich der Criminale 2017 in Graz verliehen wird.