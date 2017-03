(ps) - Das E-Lake Festival hat am Freitagabend auf dem Springbreak in der Luxexpo erste Namen bekannt gegeben. Darunter befindet sich die schwedische Rockband Royal Republic, die bereits mehrmals in Luxemburg zu Gast war. 2011 tourten die Schweden zudem gemeinsam mit der heute nicht mehr bestehenden Luxemburger Band "Eternal Tango" durch Deutschland.



Daneben tritt die Deutschpunk-Band Montreal auf sowie die englische Rockband Don Broco. Freunde von elektronischen Klängen dürfen sich auf die beiden Niederländer Sander van Doorn sowie DJ Gravell freuen. Auch zwei Luxemburger Acts stehen bereits bereits: Die Hip-Hoper von "De Läb" sowie die neue Poprockband Diario.

"Weitere Bands werden wir in Kürze bekannt geben", sagt Pressesprecher Jempi Hoffmann auf Nachfrage. "Es wird auf jeden Fall noch einen Headliner aus dem Hip-Hop-Genre gebucht werden." Wen genau das E-Lake-Festival im Auge hat, wollte er nicht verraten, aber Anfang nächster Woche wisse man möglicherweise mehr.



Am Festivalkonzept wolle man weiter festhalten, sagt Hoffmann. Heißt: Drei Tage, zwei Bühnen, mehr als 40 Acts und der Eintritt umsonst. Das Festival findet vom 11. bis zum 13. August in Echternach am See statt.