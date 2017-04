(dpa) - Die documenta 14 will vor allem kritisch und politisch sein - das zeigte sich einmal mehr am Samstag bei der Eröffnung der weltweit größten Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Nicht nur der künstlerische Leiter Adam Szymczyk, auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte die politische Dimension der renommierten Kunstschau. „Die documenta war nie eine Komfortzone für Politiker“, stellte Steinmeier in seiner Rede klar.

Szymczyk hatte die Komfortzone bereits bei der Wahl des zweiten Ausstellungsortes Athen verlassen. Eine documenta, die nicht zuerst in Kassel eröffnet - das gab es noch nie, und dieser bewusste Bruch ist Programm der aktuellen Ausstellung. Es sei das Paradoxon des Projekts documenta, dass sie zwar Tradition habe, aber trotzdem jedes Mal wieder die Möglichkeit biete, alte Kreise aufzubrechen, sagte Adam Szymczyk bei seiner Eröffnungsrede im Athener Museum für Zeitgenössische Kunst (EMST).

Szymczyk und sein Team konnten und wollten sich den Entwicklungen in Griechenland, Europa und der Welt während der dreijährigen Vorbereitungszeit nicht entziehen. Sie hätten in Athen erlebt, wie die griechische Schuldenlast und der Druck der internationalen Gläubiger zum sozialen Kollaps geführt hätten, wie Hunderttausende Flüchtlinge ins Land kamen und wie in aller Welt autoritäre Regierungen, Rechtspopulismus und Faschismus Fuß gefasst hätten.

Geführt von Szymczyk sahen sich Bundespräsident Steinmeier und sein griechischer Amtskollege Prokopis Pavlopoulos anschließend Teile der Ausstellung im EMST an und sprachen mit Künstlern. Unterdessen bildeten sich vor der Tür lange Besucherschlangen - und auch an vielen anderen der rund 40 documenta-Orte in Athen sammelten sich bereits am Samstagvormittag Kunstfreunde, um die unzähligen Werke, Performances und Installationen der mehr als 150 documenta-Künstler live zu erleben.