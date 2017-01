Die neue Kinowoche ist kunterbunt: Zwei flüchtende Söldner in der Gobi-Wüste, wilde 20er-Jahre, ein EX-Junkie mit Katze, eine Ex-Eurovision Sängerin und eine Vampirkriegerin sorgen für die nötige Abwechslung.

The Great Wall

Abenteuer, Fantasy (USA/CN 2016). Regie: Zhang Yimou. Mit Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe. Drehbuch: Carlo Bernard, Doug Miro. Kamera: Stuart Dryburgh. Musik: Ramin Djawadi. 104 Minuten. (Ab 12 Jahren)



Die Wüste Gobi im 15. Jahrhundert: William Garin und Pero Tovar, zwei Söldner, flüchten vor einer Attacke des Volkes Kitan. Nachdem William und Pero an einer Festung in der Chinesischen Mauer angekommen sind, werden sie von einer Elitearmee unter Führung General Shaos gefangengenommen, damit sie gegen die fürchterlichen Kreaturen Tao Tie kämpfen. Schnell merken William und Pero, warum die Chinesische Mauer so lang, so hoch und so stabil gebaut wurde…

Mit visuell eindrucksvollen Werken kennt sich Zhang Yimou aus. Nach „Hero“ und „House of Flying Daggers“ legt er nun das Action-Abenteuer „The Great Wall“ mit Matt Damon vor.

Live By Night

Thriller, Action (USA 2016). Regie: Ben Affleck. Mit Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller. 129 Minuten. (Ab 16 Jahren)



Im Boston der wilden 20er Jahre fließt während der Prohibition der Schnaps fernab der Öffentlichkeit weiterhin in Strömen, Kugeln fliegen durch die Luft und ein Mann, Joe Coughlin (Ben Affleck), will sich ein Denkmal setzen. Er hat sich vom ehrlichen Leben, das sein Vater (Brendan Gleeson), ein angesehener Polizist, ihm vorgelebt hat, abgewendet und genießt den Nervenkitzel und den angsteinflößenden Ruf, ein Gangster zu sein. Die Situation wird für ihn jedoch schnell brenzlig, denn er verliebt sich unsterblich in die wunderschöne Emma Gould (Sienna Miller), die Freundin eines mächtigen Gangsterbosses.



Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott

Animation (D 2016). Regie: Thomas Bodenstein, Marcus Hamann. Mit den Stimmen von Jella Haase, Christoph Maria Herbst, Tom Gerhardt. 87 Minuten. (Ohne Altersangabe)



Es ist aus mit Ruhm und Ehre, denn Schrottland ist pleite und auf einmal sitzen Ritter Rost (Stimme im Original: Christoph Maria Herbst) und seine Freunde auf der Straße. Während seine Kumpanen wie das Burgfräulein Bö (Jella Haase) und der Drache Koks (Dustin Semmelrogge) versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, verkriecht sich Ritter Rost in seiner Burg. Doch dann entdeckt er die geheime Werkstatt seines Vaters und Geist, der ihn dazu bringt, die Erfindungen seines Vaters zu vollenden.



Souvenir

Comédie dramatique (F, L 2016). Réalisation: Bavo Defurne. Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen. 90 minutes. (A partir de 6 ans)



Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l'Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un come-back.

C'est en se demandant ce que deviennent les gens qui n’ont pas gagné l’Eurovision que Bavo Defurne a eu l'idée de «Souvenir»: «Qu’est-ce que ça fait d’avoir été en pleine lumière et de se retrouver dans l’ombre? Il y a beaucoup d’exemples de gens tombés dans l’oubli. Que deviennent-ils après? En Flandre, nous avons connu l’exemple frappant d’une chanteuse devenue vendeuse dans un magasin». Le film est une histoire d’amour mais aussi une métaphore de la célébrité. Le film a été coproduit par Deal Productions, la société luxembourgeoise dirigée par Désirée Nosbusch et Alexandra Hoesdorff.

A Street Cat Named Bob

Komödie (GB 2016). Regie: Roger Spottiswoode. Mit Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt. 103 Minuten. (Ab 6 Jahren)



James (Luke Treadaway) ist ein Ex-Junkie auf Entzug und hält sich mit seinem mageren Einkommen, das er als Straßenmusiker verdient, gerade so über Wasser. Er wohnt in einer kleinen Sozialwohnung im Londoner Stadtteil Hackney, die ihm die engagierte Betreuerin Val (Joanne Froggatt) vermittelte. Eines Tages findet James einen völlig abgemagerten und verletzten Kater vor seiner Tür und obwohl er knapp bei Kasse ist, beschließt James den kleinen Vierbeiner, der von der netten Nachbarin Betty (Ruta Gedmintas) den Namen Bob verpasst bekommen hat, bei sich aufzunehmen und aufzupäppeln.



Underworld: Blood Wars

Action, Fantasy (USA 2016). Regie: Anna Foerster. Mit Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies. 91 Minuten. (Ab 16 Jahren)



Vampirkriegerin Selene (Kate Beckinsale) muss erkennen, dass sich die Welt gewandelt hat und das Geheimnis um die Existenz von Vampiren und Werwölfen gelüftet wurde, woraufhin die Menschen alles daran setzen, beide Seiten auszulöschen. Indes denkt der Anführer des Lykaner-Clans, Werwolf Marius (Tobias Menzies), selbst im Angesicht der gemeinsamen Bedrohung nicht an einen Frieden mit den Vampiren.