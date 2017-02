Die Studentin Anastasia und der milliardenschwerer Sado-Maso-Liebhaber Christian Grey sind zurück. Mit "Fifty Shades Darker" geht die Erotik-Serie in die zweite Runde.

Silence

Drama (USA/I/JP/MEX 2016). Regie: Martin Scorsese. Mit Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. Drehbuch: Jay Cocks, Martin Scorsese. Kamera: Rodrigo Prieto. Musik: Kim Allen Kluge. 161 Minuten. (Ab 16)

Portugal, 1637. Die beiden jungen jesuitischen Pater Sebastião Rodrigues und Francisco Garpe diskutieren mit ihrem Rektor, Pater Valignano eine bestürzende Nachricht aus dem fernen Japan: Ihr geschätzter Lehrer und Mentor, Christovão Ferreira, der dort als Missionar lebt, soll nicht nur dem Christentum den Rücken zugekehrt, sondern zum Buddhismus übergetreten sein und habe eine Japanerin geheiratet. Für die zwei Pater absolut unvorstellbar. Mit dem Segen Valignanos begeben sie sich auf die lebensgefährliche Reise nach Japan. Nach ihrer Ankunft erleben die beiden die brutale und unmenschliche Verfolgung der Christen durch die japanischen Machthaber. Angesichts der Ereignisse stellt sich ihnen die Frage: Wie kann Gott zu all dem schweigen?

Fifty Shades Darker

Erotikdrama (USA 2017). Regie: James Foley. Mit Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote. 118 Minuten. (Ab 16)



Die Studentin Anastasia lernte den milliardenschweren Sado-Maso-Liebhaber Christian Grey kennen, war ihm schnell verfallen – und trennte sich nach einem besonders schmerzhaften Sexspiel. Doch Anastasias Verlangen nach ihrem Ex ist zu groß. Nachdem Christian ihr vorgeschlagen hat, sich noch ein einziges Mal zu treffen und nachdem sie neue Regeln vereinbart haben, beginnt die Beziehung erneut. Ana ist glücklich und glaubt, ihren Freund ändern zu können. Aber dann erfährt sie mehr über seine Vergangenheit. Ehemalige Partnerinnen wie Elena oder Leila tauchen auf und Ana beginnt zu verstehen: Sie ist nicht die erste, die versucht, aus Christian einen anderen Menschen zu machen. Während sie beim Sex weitere Grenzen überschreitet, steht Ana vor der nächsten schweren Entscheidung…

The Founder

Biopic (USA 2016). Regie: John Lee Hancock. Mit Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch. 115 Minuten. (Ab 6)



Ray Kroc ist als Vertreter für Milkshake-Maschinen in Illinois unterwegs und hat wenig Erfolg – bis er bei seinen Touren auf die Brüder Mac und Dick McDonald und ihr kleines Burger-Restaurant trifft. Die Brüder McDonald haben die Arbeitsprozesse so optimiert, dass der bestellte Burger nur wenige Sekunden später beim Kunden ist. Ray ist begeistert und sieht das enorme Potential der Idee: McDonald’s soll zum Franchise werden. Zum Entsetzen seiner Frau Ethel riskiert er sein ganzes Vermögen und sogar das geliebte Eigenheim. Und doch läuft sein Vorhaben nicht richtig an, bis ihm schließlich eine zündende Idee kommt – von nichts und niemandem lässt sich Ray von seinem ambitionierten Plan, ein Imperium zu erschaffen, abhalten, nicht einmal von den eigentlichen McDonald’s-Gründern…

Harmonium

Drame (JP/F 2016). Réalisateur: Kôji Fukada. Avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi. 118 minutes. (A partir de 12 ans)



Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

The Lego Batman Movie

Animation (USA 2017). Regie: Chris McKay. Mit den Stimmen von Will Arnett, Luke Mockridge, Erik Range. 105 Minuten. (Ab 6)



Lego-Batman erlebt nach seinem ersten Leinwand-Auftritt in „The Lego Movie“ nun ein Solo-Abenteuer, in dem es um die Frage geht: Kann Batman glücklich sein? Wir erfahren, dass Batman einst als Bruce Wayne ein Kind adoptierte – aus Versehen auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Doch der Sohnemann, Dick Grayson alias Robin, nagt dem Heldenpapa mächtig an den Nerven: Im Gegensatz zu Batman ist er nämlich die ganze Zeit super-positiv drauf – und er will im Batmobil vorne sitzen, was natürlich gar nicht geht. Zumal Batman ohnehin schon genug Stress mit dem Joker hat. Der will dem Dunklen Ritter unbedingt beweisen, dass er der größte Bösewicht aller Zeiten ist, woran Batman so seine Zweifel hat. Ein Duell der Egos ist unausweichlich…

Noces

Drame (B/L/PK/F 2016). Réalisateur: Stephan Streker. Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi. 98 minutes. (A partir de 12 ans)



Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.

Seuls

Fantastique (F 2016). Réalisateur: David Moreau. Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac. 90 minutes. (A partir de 6 ans)



Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls?