Lion

Drama (USA, AU, GB 2016). Regie: Garth Davis. Mit Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman. Drehbuch: Luke Davies. Kamera: Greig Fraser. Musik: Dustin O'Halloran. 119 Minuten. (Ab 12)

Ein Tag wie jeder andere für den fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof der indischen Kleinstadt, in der sein Bruder ihn für einige Stunden zurückgelassen hat, sucht er nach Münzen und Essensresten. Vor Erschöpfung schläft er in einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer traumatischen Zugfahrt am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta wieder. Wochenlang irrt er durch die gefährlichen Straßen, bis er in einem Waisenhaus landet. Dort wird er von Sue und John Brierley adoptiert, die ihm ein neues Zuhause in Australien schenken. Viele Jahre später lebt Saroo in Melbourne. Er könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. Nacht für Nacht sucht er mit Google Earth nach Hinweisen auf seinen früheren Wohnort. Er hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, als er auf ein Dorf stößt, das seiner Erinnerung entspricht.

Bibi und Tina 4 - Tohuwabohu Total



Familienabenteuer (D 2017). Regie: Detlev Buck. Mit Lina Larissa Strahl, Lisa-Marie Koroll, Louis Held. 111 Minuten. (Kinder zugelassen)

Bei einem Ausflug treffen die besten Freundinnen Bibi und Tina ein Mädchen, das vor einer Zwangsheirat aus Albanien geflüchtet ist. Da es von seinen Verwandten verfolgt wird, ist es auf Hilfe angewiesen.

Chez nous

Drame (F, B 2017). Réalisateur: Lucas Belvaux. Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix. 118 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Fences



Drama (USA 2017). Regie: Denzel Washington. Mit Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson. 139 Minuten. (Ab 6)

Ein etwa 50-jähriger Afroamerikaner, der früher ein hervorragender Baseballspieler war, hat sich in den 1950er-Jahren in einer soliden Existenz als Müllmann in Pittsburgh eingerichtet. Sein Selbstbild als uneingeschränkter Patriarch gerät jedoch aus den Fugen, als er mit einer jüngeren Frau anbandelt und sein Sohn als Footballspieler die Rassengrenzen zu durchbrechen droht, die der Vater für das Ende seiner eigenen Sportkarriere verantwortlich macht.

John Wick: Chapter 2

Thriller (USA 2017). Regie: Chad Stahelski. Mit Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne. 123 Minuten. (Ab 16)

Nur noch das Auto zurückholen, dann will sich John Wick zurück in den Ruhestand verabschieden. Doch nachdem der Ex-Auftragskiller sein geliebtes Gefährt wieder und sich mit Abram geeinigt hat, dem Bruder seiner Nemesis Viggo Tarasov, geht es für Wick erst richtig los. Wicks ehemaliger Kollege Santino steht vor der Tür und gibt ihm eine mit Blut besiegelte Münze. Wie der Einzelkämpfer weiß, steht das Geldstück für ein Versprechen, das Wick einst gab – das Versprechen von Hilfe als Gegenleistung für einen alten Gefallen.

Masha et Michka au cinéma

Animation (Ru 2017). Réalisateur: Oleg Kuzovkov. 72 minutes. (Kinder zugelassen)

Véritables phénomènes, Masha & Michka vous donnent rendez-vous au cinéma pour vivre une expérience inoubliable sur grand écran avec un programme cinéma exclusif présenté par un animateur. Pour cet événement exceptionnel, les enfants accompagnés de leur famille profiteront sur grand écran d’un contenu totalement inédit diffusé nulle part ailleurs!

Split

Thriller (USA 2017). Regie: M. Night Shyamalan. Mit James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley. 117 Minuten. (Ab 16)

Für die eigensinnige und achtsame Casey und ihre zwei Freundinnen Claire und Marcia wird das Leben zur Hölle, als sie eines Tages von einem unheimlichen Mann entführt werden. Ihr Peiniger Kevin entpuppt sich nur wenig später als ein ganz spezieller Mensch: Er leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung und vereint 23 verschiedene Wesen in seiner Psyche, die sich alle miteinander abwechseln und so für Verwirrung und Entsetzen sorgen. Während die Mädchen verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit suchen, ahnen sie jedoch nicht, dass sich in Kevin etwas ganz besonders Böses regt – und zwar eine dämonische 24. Persönlichkeit: „die Bestie“!