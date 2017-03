In der neuen Filmwoche starten fünf Neuheiten - darunter die Verfilmung des Terroranschlags beim Marathonlauf von Boston und der bei der Berlinale ausgezeichnete Film "The Other Side of Hope".

Patriots Day



Drama, Thriller (USA 2017). Regie: Peter Berg. Mit Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons. 129 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12 )



„Die Unverwüstlichkeit einer Stadt und von deren Bürgern, die im Angesicht des Bösen zusammenhalten: Eine Geschichte, die danach verlangt, erzählt zu werden“, so Regisseur Peter Berg über „Patriots Day“, der einen fundierten Blick auf die Ereignisse des Bombenanschlags beim Boston Marathon gibt. Wie jedes Jahr zieht es Tausende Läufer und Zuschauer aus aller Welt an die Strecke des beliebten Bostoner Marathons. Doch die Feierlichkeiten enden schlagartig, als zwei Sprengsätze an der Zielgeraden detonieren. Noch ist unklar, ob weitere Explosionen folgen werden. Für die Ermittler beginnt ein packender Wettlauf gegen die Zeit und eine der nervenaufreibendsten Großfahndungen in der Geschichte Amerikas nimmt ihren Lauf.





The Other Side of Hope



Drama, Komödie (SF 2017). Regie: Aki Kaurismäki. Mit Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. 98 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Der junge Syrer Khaled immigriert als blinder Passagier in die finnische Hauptstadt Helsinki. Dort beantragt er Asyl, ist aber skeptisch, was die Erfolgsaussichten des Antrags angeht. Als sein Asylgesuch wie erwartet abgelehnt wird, reist Khaled jedoch nicht in seine kriegsgebeutelte Heimat zurück, sondern bleibt ganz einfach illegal in Finnland. Eines Tages trifft er so auf den ehemaligen fliegenden Händler Wikström, der kürzlich sein Geschäft aufgegeben und seine Frau verlassen hat und nun Besitzer eines Restaurants ist. Wikström stellt Khaled als Putzkraft und Tellerwäscher an und für eine Weile scheint alles gut zu sein.



Doch schon bald droht die harte Realität den beiden Männern einen Strich durch die Rechnung zu machen… Aki Kaurismäkis Filme sind bekannt für ihren lakonischen, skurrilen und minimalistischen Stil. Seine Helden waren immer die „kleinen Leute“: Außenseiter, Arbeiter und Arbeitslose. „Mit ‚The Other Side of Hope‘ möchte ich gern, soweit das möglich ist, die europäische Blickweise aufbrechen, in Flüchtlingen entweder ausschließlich bedauernswerte Opfer oder nur anmaßende Wirtschaftsimmigranten zu sehen, die in unsere Gesellschaften eindringen...“, so Aki Kaurismäki.







L’embarras du choix

Comédie romantique (F 2016). Réalisateur: Eric Lavaine. Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber. 95 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…



Pendant l'écriture du film, Eric Lavaine était tombé sur des études américaines qui affirment que chaque jour nous sommes confrontés à près de 35.000 décisions. «Bien évidemment il y a plein de décisions que nous prenons automatiquement, mais il y en a d’autres qui se révèlent particulièrement ‚prise de tête‘. Pour certaines personnes cette impossibilité de prendre des décisions se révèle très handicapante. Ça va être le cas pour Juliette dans le film», précise le metteur en scène.







Paris, pieds nus

Comédie (F 2015). Réalisateurs: Fiona Gordon, Dominique Abel. Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva. 83 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. Issus du monde du spectacle, Fiona Gordon et Dominique Abel ont fait le choix «d'emporter» dans leur film les caractéristiques du théâtre.

Le Duo a dû transposer en permanence, trouver des trucs, des astuces en connivence avec le public. Ils expliquent: «Nous avons tourné pour la première fois en numérique, pour être plus mobile, plus léger, pour pouvoir se glisser dans la ville et auprès de ses habitants avec plus de spontanéité. C’était important pour nous, autant que de préserver notre esprit burlesque, d’ancrer cette histoire dans un milieu réel.»





The Lost City of Z



Abenteuer (USA 2017). Regie: James Gray. Mit Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller. 140 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Percy Fawcett ist Offizier der britischen Armee, wo er jedoch aufgrund seiner Herkunft keine Chancen auf eine große Karriere hat. Da kommt ihm ein Auftrag der Royal Geographic Society gerade recht, in deren Namen er in Südamerika Karten des in den 1920er-Jahren noch unbekannten Gebietes erstellen soll. Bei seiner langwierigen und strapaziösen Expedition in den lebensfeindlichen Dschungel am Amazonas stößt er durch Zufall auf Spuren einer Zivilisation, von der noch niemand berichtet hat, und ist bald überzeugt von der Existenz einer verschollenen Stadt, die er „Z“ tauft.



Doch als er nach Hause zurückkehrt, glaubt ihm niemand und sein Fund wird als Hirngespinst abgetan. Gezwungen, Beweise für seine Behauptungen zu finden, bricht Fawcett immer wieder in den Dschungel Brasiliens auf, zuletzt begleitet von seinem mittlerweile erwachsenen Sohn Brian. Zunächst hieß es, dass Brad Pitt die Hauptrolle in „The Lost City of Z“ übernehmen würde. Im September 2013 wurde jedoch bekannt, dass sich Brad Pitt nur noch als Produzent an dem Projekt beteiligt. Am Ende bekam Frauenschwarm Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“, „Pacific Rim“) den Zuschlag für die Hauptrolle. „The Lost City of Z“ war kürzlich im Rahmen des „LuxFilmFest“ in den hiesigen Kinos zu sehen.