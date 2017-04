Gold

Drama, Abenteuer (USA 2016). Regie: Stephen Gaghan. Mit Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Édgar Ramírez. Drehbuch: Patrick Massett, John Zinman. Kamera: Robert Elswit. Musik: Daniel Pemberton. 121 Minuten. (Ab 12)

Reno, Nevada im Jahr 1988: Kenny Wells hat die „Washoe Mining Corporation“ beinahe komplett ruiniert. Und auch Kenny ist beinahe pleite, völlig verzweifelt und trinksüchtig. Da hat er eines Tages im Vollrausch eine Vision: Er träumt von einem Ort auf der Insel Borneo. Kenny ist überzeugt: Dort muss er nach Gold suchen und alles wird wieder gut! Er verscherbelt den Schmuck seiner Freundin, fliegt nach Jakarta, um seinen Freund und Geologen Mike Acosta zu überreden, ihm bei der Suche zu helfen. Tatsächlich finden die beiden im Dschungel einen Ort, der dem aus Kennys Traum gleicht…

The Fate of the Furious

Action, Thriller (USA, GB 2017). Regie: F. Gary Gray. Mit Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham. 136 Minuten. (Ab 12)

Können Dom und seine Freunde, die er Familie nennt, endlich ein normales Leben haben? Nach dem Rückzug von Brian und Mia hat er sich mit Letty in die Flitterwochen verabschiedet und die restliche Crew ist von allen Vergehen aus der Vergangenheit freigesprochen worden. Doch dann taucht die mysteriöse Cyber-Terroristin Cipher auf, verführt Dom und macht ihn zu ihrem Partner bei einer Reihe von Verbrechen. Mr. Nobody bittet die Gang um Letty, Roman, Tej und Co., zu helfen. Gemeinsam mit Hobbs, der wegen Doms Verrat im Knast sitzt, und Todfeind Deckard Shaw müssen sie bei einer Jagd rund um den Globus eine Anarchistin stoppen, die Chaos in die Welt bringen will. Und wichtiger: Sie müssen den Mann nach Hause holen, der sie zu einer Familie machte…

Mein Blind Date mit dem Leben

Komödie (D 2017). Regie: Marc Rothemund. Mit Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe. 111 Minuten. (Ohne Altersbegrenzung)

Ein nahezu blinder Abiturient will im „Bayerischen Hof“ in München eine Ausbildung zum Hotelfachmann machen, um später ein eigenes Restaurant zu leiten. Ohne seine Behinderung offenzulegen, erhält er den Job und meistert mit Hilfe eines Kollegen alle Hürden, bis er sich verliebt.



The Eagle Huntress

Abenteuer, Dokumentation (Mongolei 2016). Regie: Otto Bell. Mit Daisy Ridley. 87 Minuten. (Ohne Altersbegrenzung)

Aisholpan ist ein 13-jähriges Mädchen aus dem Nordwesten der Mongolei, die hart dafür trainiert, die erste weibliche Adlerjägerin ihrer zwölf Generationen umfassenden kasachischen Familie zu werden. Damit würde sie einen Platz an der Spitze einer männerdominierten Tradition einnehmen, die seit Jahrhunderten klassisch vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Viele der älteren Vertreter der Adlerjagd in Kasachstan und der Mongolei sehen das Vorhaben skeptisch und können sich nicht mit der Idee anfreunden, eine junge Frau einen Platz in den Reihen ihrer alten Tradition zuzugestehen. Doch Aisholpans Vater Nurgaiv setzt andere Maßstäbe: Er ist überzeugt, dass ein Mädchen ebenso viel erreichen kann, wie ein Junge, wenn sie nur die dafür notwendige Entschlossenheit aufbringt.

Glory

Comédie dramatique (BG, GR 2016). Réalisateurs: Kristina Grozeva, Petar Valchanov. Avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov. 101 minutes. (A partir de 12 ans)

Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une lutte absurde avec le Ministère des Transports et son service de relations publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet.

Cette comédie dramatique, distribué par la société luxembourgeoise Tarantula Distribution, a été présentée au Luxembourg City Film Festival où elle a reçu le prix de la critique.

Cartas da guerra

Drame (P 2016). Réalisateurs: Ivo M. Ferreira. Avec Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira. 105 minutes. (A partir de 12 ans)

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été publiées en 2005. Elles sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et leur donne vie.