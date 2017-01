Mit "Nocturnal Animals " startet der vielversprechende zweite Film des Modedesigners Tom Ford - ein psychedelischer Thriller zwischen Liebe und Gewalt. Daneben erwartet uns viel historisches mit "The Birth of a Nation", "Dalida" und "The Happiest Day in the Life of Olli Maki".

Nocturnal Animals

Drama, Literaturverfilmung, Thriller (USA 2016). Regie: Tom Ford. Mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher. Drehbuch: Tom Ford. 117 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Eines Tages erhält Galeristin Susan, die mit Hutton verheiratet ist, Post von ihrem Ex Edward. Der war ein junger Schriftsteller mit großen Plänen, als sie ihn verließ. Seit 20 Jahren hat Susan nichts mehr von ihm gehört, nun hat er ihr ein Manuskript mit dem Titel „Nocturnal Animals“ („Nachtaktive Tiere“) geschickt. In der Geschichte geht es um Tony Hastings, der mit seiner Frau Laura und Tochter India auf einem Highway in Texas unterwegs ist. Die Familie wird von einer Gruppe Männer um Ray Marcus bedrängt, die beiden Frauen werden schließlich entführt. Tony und der Sheriff Bobby Andes versuchen, Laura und India zu finden, bevor ihnen etwas passiert – spätestens jetzt ist Susan im Sog von Edwards Roman. Die Geschichte verflechtet sich immer stärker mit ihren persönlichen Erfahrungen…

The Birth of a Nation



Biografie, Historisches Drama (USA 2016). Regie: Nate Parker. Mit Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller, Jackie Earle Haley. Drehbuch: Nate Parker. Kamera: Elliot Davis. Musik: Henry Jackman. 120 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Nat Turner ist ein gebildeter Prediger, allerdings lebt er zur Zeit der Sklaverei in den Südstaaten Amerikas und ist selbst ein Sklave. Sein Besitzer Samuel Turner, der in einer angespannten finanziellen Situation steckt, akzeptiert ein Angebot, Nat vor anderen rebellischen Sklaven predigen zu lassen und bekommt dafür Geld. Während seiner Predigten wird Nat nicht nur Zeuge von etlichen Gräueltaten gegen andere Sklaven, sondern selbst auch Opfer von Folter. Daraufhin beschließt er eine andere Art von Anführer zu werden und fädelt einen Aufstand an. Er hofft so, sein Volk in die Freiheit und den Frieden zu führen. Doch die Schlacht zwischen Schwarz und Weiß fordert viele Opfer, auf beiden Seiten...

Why Him?

Komödie (USA 2016). Regie: John Hamburg. Mit James Franco, Bryan Cranston, Megan Mullally, Zoey Deutch, Keegan-Michael Key. Drehbuch: John Hamburg, Ian Helfer. 111 Minuten. (Ab 12 Jahren)



Der überfürsorgliche Vater Ned will in den Ferien seine Tochter Stephanie am College besuchen, gemeinsam mit Ehefrau und Sohn Scotty. Was wie ein vergnüglicher Trip beginnt, wird für Ned schnell zum Albtraum, als er den gutmütigen, aber reichen Freund seiner Tochter kennenlernt: Laird. Ned kann mit dem hippen Typen so gar nichts anfangen und nimmt sich vor, seine Tochter um jeden Preis vor dem zu bewahren, was in seinen Augen der größte Fehler ihres Lebens wird: die Hochzeit. Laird versucht hingegen, seinen potenziellen Schwiegervater zu beeindrucken.

Dalida

Biopic, Drame (F 2016). Réalisation: Lisa Azuelos. Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Alessandro Borghi. Scénario: Lisa Azuelos. 124 minutes. (A partir de 12 ans)



De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n° 1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle. Lisa Azuelos voit en son film le moyen de réhabiliter Dalida et d’expliquer sa mort: «Je voulais qu’on la comprenne. Sa malchance a été d’être une femme moderne dans une époque qui ne l’était pas!»

The Bye Bye Man

Horror, Thriller (USA 2016). Regie: Stacy Title. Mit Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones, Michael Trucco. Drehbuch: Jonathan Penner. 96 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Drei College-Studenten aus Wisconsin ziehen in ein altes Haus abseits des Campus und stoßen dabei auf die Ursprünge einer ebenso alten wie unheilvollen Geschichte: Dort soll das pure, verfluchte Böse hausen, das die Einheimischen hier nur den „Bye Bye Man“ nennen. Fortan hat die Gruppe nur noch ein einziges Ziel: Das eigene Überleben sichern. Der Schlüssel zur Umgehung des Fluches und somit zum Weiterleben liegt in der Vermeidung jedweden Gedankens an das düstere Wesen. Nie darf auch nur sein Name ausgesprochen werden. Doch das erweist sich als gar nicht so leicht, denn wie soll man vermeiden, an etwas zu denken, von dem man weiß, dass man daran nicht denken darf? Die Studenten müssen einen Weg finden, sich von der Kreatur zu befreien...

The Happiest Day in the Life of Olli Maki

Biopic, Tragikomödie (FIN/S/D 2016). Regie: Juho Kuosmanen. Mit Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff, Joanna Haartti, Esko Barquero. Drehbuch: Mikko Myllylahti, Juho Kuosmanen. 92 Minuten. (Ab 6 Jahren)



Ein talentierter finnischer Boxer soll 1962 zum nationalen Shooting-Star aufgebaut werden und gegen den amtierenden Weltmeister antreten. Dazu verordnet ihm sein Manager eine Rosskur, bestehend aus intensivem Training, Gewichtsverlust und PR-Auftritten, doch der gelernte Bäcker ist frisch verliebt und in Gedanken meist bei seiner Freundin.