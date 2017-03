Sieben kunterbunt gemischte Filme starten diese Woch neu im Kino. Besonders freuen dürfte sich das Publikum jedoch über "Die Nacht der 1000 Stunden", eine luxemburgisch-österreichische Koproduktion. Regisseur Virgil Widrich hat es geschafft, Mordspielchen gekoppelt mit verbotener Leidenschaft humorvoll auf die Leinwand zu zaubern.





Ghost In The Shell

Action, Sci-Fi (USA 2017). Regie: Rupert Sanders. Mit Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt. Drehbuch: Jamie Moss, Jonathan Herman. Kamera: Jess Hall. Musik: Clint Mansell. 107 Minuten. (Ab 12 Jahren)



In der nahe Zukunft hat die Menschheit gewaltige technologische Fortschritte gemacht, aber dennoch ist Motoko Kusanagi alias Major die erste ihrer Art: Sie wurde nach einem schrecklichen Unfall in einen Cyborg mit übermenschlichen Fähigkeiten verwandelt, eine perfekte Waffe im Kampf gegen gefährliche Kriminelle überall auf der Welt. Und so ist Major auch am besten geeignet, gemeinsam mit ihrer Elite-Einsatztruppe Sektion 9 den skrupellosen Cyber-Terroristen Kuze aufzuhalten, dem es gelungen ist, sich in den Verstand von Menschen zu hacken und diese zu kontrollieren. Doch während der Jagd auf Kuze macht sie eine furchtbare Entdeckung…





The Boss Baby



Animation (USA 2017). Regie: Tom McGrath. Mit den Stimmen von Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi. 97 Minuten. (Kinder zugelassen)

Das Leben des siebenjährigen Tim gerät völlig aus den Fugen, als seine Eltern eines Tages mit seinem neuen kleinen Bruder nach Hause kommen. „The Boss Baby“ genießt in der Familie fortan nicht nur die ganze Aufmerksamkeit, sondern entpuppt sich bald auch als sprechendes und Anzug tragendes Business-Kind. Obwohl sich die Geschwister nicht ausstehen können, raufen sie sich zusammen, um dem dubiosen Geschäftsmann Francis E. Francis das Handwerk zu legen ...





Gangsterdam

Comédie, Action (F, NL 2016). Réalisateur: Romain Levy. Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin. 100 minutes. (A partir de 12 ans)

Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider… Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l’accompagner.





Die Nacht der 1000 Stunden

Drama (A, L, NL 2016). Regie: Virgil Widrich. Mit Laurence Rupp, Amira Casar, Barbara Petritsch. 92 Minuten. (Ab 12 Jahren)



Phillip übernimmt das Familiengeschäft und muss sich innerhalb einer nicht enden wollenden Nacht mit eigentlich toten Verwandten, einem Mord, einer Liebesaffäre und einem Täuschungsspiel herumschlagen...







Sage Femme

Comédie dramatique (F, B 2017). Réalisateur: Martin Provost. Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet. 117 minutes. (A partir de 6 ans)



Claire est la droiture même. «Sage-femme», elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, et son opposée. Avec son film, Martin Provost voulait rendre hommage à sa manière à la sage-femme qui lui a sauvé la vie à la naissance. Le réalisateur tient toutefois à préciser que son film n'a rien d'autobiographique.







Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf



Animation (USA 2017). Regie: Kelly Asbury. Mit den Stimmen von Demi Lovato, Julia Roberts, Mandy Patinkin. 90 Minuten. (Kinder zugelassen)



Seit langem kennen die Schlümpfe den Mythos um das Verlorene Dorf. Als sie auf eine Karte stoßen, die den Weg dorthin weisen könnte, machen sich Schlumpfine und ihre Freunde ohne die Erlaubnis von Papa Schlumpf heimlich auf in den Verbotenen Wald, in dem allerhand magische Kreaturen wohnen. Am Ziel angekommen, erleben der Zauberer und die Schlümpfe jedoch eine riesige Überraschung...





Telle mère, telle fille

Comédie (F 2016). Réalisateur: Noémie Saglio. Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. 94 minutes. (A partir de 12 ans)



Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable... C'est dans un hebdo féminin que Noémie Saglio a trouvé l'idée pour son film. Une lectrice y racontait que sa mère lui avait fait l’affront de tomber enceinte en même temps qu’elle...