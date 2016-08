Unter den fünf neuen Filmen der Woche sticht der amerikanische Actionfilm"Mechanic Resurrection", sowie die französische Komödie "Un petit boulot" hervor.

Mechanic: Resurrection

Actionfilm, Thriller (F/USA 2016). Regie: Dennis Gansel. Mit Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine. Drehbuch: Philip Shelby, Tony Mosher, Rachel Long, Brian Pittman. Kamera: Daniel Gottschalk. Musik: Mark Isham. 99 Minuten. (Ab 16 Jahre)



Der Auftragskiller Arthur Bishop wird unsanft aus dem Ruhestand auf seinem Hausboot in Rio de Janeiro geholt, um für einen Gangster drei Menschen aus dem Weg zu räumen. Unattraktive Fortsetzung des gewalttätigen Actionfilms "The Mechanic" (2013) von Simon West. Der nur in wenigen Momenten solide, ansonsten aber ohne jedes Interesse an den figurenpsychologischen Feinheiten und Traditionen des Subgenres inszenierte Thriller zelebriert bildgewaltig Landschaften und pompöse Architektur, ohne auch nur ansatzweise eine stringente und übergreifende Geschichte zu erzählen.







Le fils de Jean

Drame (F/CDN 2016). Réalisation: Philippe Lioret. Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin. Scénario: Philippe Lioret, d’après l’œuvre de Jean-Paul Dubois. Image: Philippe Guilbert. Musique: Flemming Nordkrog. 98 minutes. ( À partir de 6 ans )

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…

Après «Welcome» et «Toutes nos envies», Philippe Lioret s’est tourné vers un roman de Jean-Paul Dubois qui lui a inspiré le point de départ de son nouveau film, à savoir celui d'un homme qui découvre qu’il a deux frères inconnus et veut les rencontrer. Le réalisateur explique: «Nous avons pris les droits du livre, mais je ne l’ai pas rouvert; il n’a été qu’une source d’inspiration, un point de départ, donc. Mais sans lui, il n’y aurait pas de film. Les fondements de son livre sont bien là, mais ce ne sont plus que des mots, comme des mots clés: père, découverte, fratrie, Canada, soeur. L’essentiel en fait.»





The Here After

Drame (DK 2016). Titre original: «Efterskalv». Réalisation et scénario: Magnus von Horn. Avec Ulrik Munther, Mats Blomgren, Alexander Nordgren, Wieslaw Komasa. Image: Łukasz Żal. 101 minutes. (À partir de 12 ans)

John, encore adolescent, rentre chez son père après avoir purgé sa peine de prison et aspire à un nouveau départ. Mais la communauté locale n’a ni oublié, ni pardonné son crime. Sa présence attise les pires pulsions chez chacun, l’atmosphère devient menaçante, proche du lynchage. Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses proches, John perd espoir et la violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il décide d’y faire face.

«Le lendemain» a pour point de départ l’histoire vraie d’un adolescent de 15 ans ayant étranglé sa petite-amie après que celle-ci l’a quitté pour un autre. Le réalisateur Magnus von Horn a découvert cette histoire en lisant des rapports de police sur des crimes commis par des adolescents, au moment de tourner son court-métrage «Neige tardive».





Moka

Drame (F/CH 2016). Réalisation : Frédéric Mermoud. Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel, Diane Rouxel, Olivier Chantreau. Scénario: Frédéric Mermoud, Antonin Martin-Hilbert, d’après l’œuvre de Tatiana De Rosnay. Image: Irina Lubtchansky. Musique: Christian Garcia, Grégoire Hetzel. 90 minutes. (À partir de 6 ans)

Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession: retrouver le conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse…

«Moka» est l'adaptation du roman du même nom écrit par Tatiana de Rosnay et publié en 2006. C’est déjà la deuxième adaptation d’une œuvre de la romancière, après «Elle s'appelait Sarah» et «Boomerang». «Dans le travail d’adaptation, j’ai conservé l’esprit et l’univers du roman, mais je me suis très vite concentré sur une petite partie du livre, comme s’il s’agissait d’une nouvelle. Le scénario s’est donc affranchi du livre, et Tatiana de Rosnay a été très respectueuse de ces libertés prises», explique Frédéric Mermoud.





Un petit boulot

Comédie (F 2016). Réalisation : Pascal Chaumeil. Avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, Gustave Kervern, Alex Lutz. Scénario: Michel Blanc, d’après l’œuvre de Iain Levinson. Image: Manu Dacosse. Musique: Mathieu Lamboley. 97 minutes. (À partir de 12 ans)

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...