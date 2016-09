Es mangelt nicht an bekannten Namen: Tom Hanks in "Hologram for the King" und Matthew McConaughey im Bürgerkriegsdrama "Free State of Jones" sind nur zwei der Hollywood-Größen, die ab dieser Woche auf der Leinwand zu sehen sind.







A Hologram for the King

Literaturverfilmung (D/F/USA). Regie und Drehbuch: Tom Tykwer. Mit Tom Hanks, Alexander Black, Santa Choudhury, Sidse Babett Knudsen, Tom Skerritt. Kamera: Frank Griebe. Musik: Johnny Klimek. 98 Minuten. (Ab 6 Jahren)

Alan Clay, ein 54 Jahre alter amerikanischer Geschäftsmann, steht wegen der Bankenkrise kurz vorm Scheitern. Um seine Firma vor dem finanziellen Bankrott zu bewahren, begibt sich Clay nach Saudi-Arabien, wo er sich einen rettenden Deal in der IT-Branche erhofft. Seine veralteten Geschäftsvorstellungen sind dabei jedoch nicht von Vorteil.



In Saudi-Arabien soll eine neue Wirtschaftsmetropole entstehen und Clay möchte dem saudischen König Abdullah eine neuwertige Hologramm-Technologie vorstellen, die von großem Nutzen für die aufblühende Stadt sein könnte. Dabei muss er nicht nur mit der erdrückenden Hitze Saudi-Arabiens klarkommen, sondern sich auch noch gedulden, ob der König überhaupt zu einem Treffen erscheint. Während er wartet, lernt er mithilfe des Fahrers Yousef ein Land voller Widersprüchlichkeiten kennen – und bald auch die schöne Ärztin Zahra...

Frantz

Drame (F/D 2016). Réalisation et scénario: François Ozon. Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Bülow. Image: Pascal Marti. Musique: Philippe Rombi. 114 minutes. (A partir de 6 ans)

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

Frantz est le remake de «Broken Lullaby», réalisé par Ernst Lubitsch en 1932 et lui-même adapté d’une pièce de Maurice Rostand, publiée en 1930. François Ozon a choisi d'adopter un autre point de vue, celui de la jeune veuve et non du soldat français mais a conservé certaines des scènes créées pour le premier film. Enfin, une seconde partie a également été ajoutée à l'histoire originale, centrée sur le personnage d'Anna.





Free State of Jones

Drama (USA 2016). Regie und Drehbuch: Gary Ross. Mit Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell. Kamera: Benoît Delhomme. Musik: Nicholas Britell. 139 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Die Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeit des Bürgerkriegs: Der aufsässige Farmer Newton Knight aus Mississippi verlässt nach der Zweiten Schlacht um Corinth im Jahr 1862 die Armee der Konföderierten. Als Akt der Rebellion tut er sich mit einer Gruppe gleichgesinnter Soldaten und sogar einer Anzahl von Sklaven zusammen, um im Folgenden einen eigenen Staat unter den Namen The Free State of Jones zu gründen.



In Knights beispielloser Gemeinde leben Weiße und Schwarze erstmals in Frieden miteinander. Knights Eheschließung mit einer ehemaligen Sklavin sorgt für Furore in den benachbarten Südstaaten. Als der verheerende Sezessionskrieg sich schließlich dem Ende nähert, beschließt Knight, zusammen mit seinen Gleichgesinnten gegen die Konföderierten in die Schlacht zu ziehen.





Hell or High Water

Western (USA 2016). Regie: David Mackenzie. Mit Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham, Marin Ireland. Drehbuch: Taylor Sheridan. Kamera: Giles Nuttgens. Musik: Nick Cave, Warren Ellis. 102 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Toby, geschieden und Vater von zwei Kindern, und sein frisch aus dem Gefängnis entlassener Bruder Tanner versuchen verzweifelt, die Familienfarm im Westen von Texas zu retten. Dabei schrecken sie auch vor Straftaten nicht zurück und wollen gleich mehrere Banken überfallen, um mit dem erbeuteten Geld zu verhindern, dass ihr Heim und die dazugehörigen Ländereien zurück an den Staat gehen. Allerdings kommen ihnen schnell der Texas Ranger Marcus und sein Partner auf die Spur und jagen die beiden. Geschnappt zu werden, ist für Toby und Tanner jedoch keine akzeptable Option.





Éternité

Drame (F 2016). Réalisation et scénario: Tran Anh Hung. Avec Audrey Tautou, Bérénice Béjo, Mélanie Laurent, Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps. Image: Mark Lee Ping Bin. 115 Minutes. (A partir de 6 ans)

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle, accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie.