Südamerika, Südostasien und Fantasien: die Kinoneustarts verführen an drei unterschiedliche Orte.



Neruda

Drame, Biopic (Chilie/Argentine/F/E 2016). Réalisateur: Pablo Larraín. Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán. 108 minutes. (A partir de 12 ans)

1948 bezichtigt der chilenische Senator Pablo Neruda (Luis Gnecco), seines Zeichens berühmter Dichter und Kommunist, die Regierung von Präsident Videla (Alfredo Castro) des Verrats. Die Retourkutsche folgt sofort in Form von Nerudas Amtsenthebung, seiner Verhaftung kann er nur durch Flucht entgehen. Zusammen mit seiner Frau Delia del Carril (Mercedes Morán) versucht er, das Land unbemerkt zu verlassen.



Doch der Polizist Peluchoneau (Gael García Bernal) ist ihnen bereits hartnäckig auf den Fersen, wodurch ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, dem Neruda einen gewissen Reiz abgewinnen kann. Immer wieder führt er seinen Verfolger mit falschen Spuren in die Irre und schon bald verbreitet sich seine Geschichte in die ganze Welt – selbst Künstler wie Pablo Picasso setzen sich für seine Freiheit ein. In der beeindruckenden Bergwelt Chiles macht sich Neruda dann für das endgültige Ende seines Duells mit Peluchoneau bereit…

A Monster Calls

Fantasy, Drama (USA/E/CA/GB 2016). Regie: Juan Antonio Bayona. Mit Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones. Drehbuch: Patrick Ness. Kamera: Oscar Faura. Musik: Fernando Velázquez. 108 Minuten. (Ab 6 Jahren)

Das Leben des jungen Conor ist alles andere als sorglos: Seine Mutter ist ständig krank, er muss deshalb bei seiner strengen Großmutter wohnen, und in der Schule verprügeln ihn die großen Jungs. Kein Wunder, dass er jede Nacht Albträume bekommt. Doch dann wird alles anders: Als er wieder einmal schweißgebadet – um punkt sieben Minuten nach Mitternacht – aufwacht, hat sich der alte Baum vor seinem Fenster in ein riesiges Monster verwandelt und spricht zu ihm. Ist das noch der Traum – oder ist es Realität? Das weise Monster beginnt, ihm Geschichten zu erzählen. Fortan kommt sein ungewöhnlicher Freund jede Nacht und seine Erzählungen führen Conor auf den Weg zu einer überwältigenden Wahrheit…

Ein bewegender Fantasyfilm von Juan Antonio Bayona über einen Jungen, der Trost und Hilfe bei einem Baummonster findet.

Les pépites

Documentaire (France 2016). Réalisateur et producteur: Xavier de Lauzanne. 88 minutes.

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

Le cinéaste Xavier de Lauzanne avait, en 2005, réalisé un documentaire pour France 5 autour du couple Christian/Marie-France et la décharge. C’est depuis ce moment que lui est venue cette envie de développer un projet d’une plus longue durée et dans un langage plus sensoriel centré sur cette histoire. Il connaissait bien sûr l’histoire du génocide par les khmers rouges mais il était loin de se douter qu’il pouvait y avoir des enfants vivant dans de telles conditions sur cette décharge à ciel ouvert.