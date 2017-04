Wer in dieser Woche wirklich alle Neuvorstellungen sehen will, braucht ordentlich Zeit: Elf Filme laufen neu in den Kinos an. Hier die Übersicht...

Power Rangers

Action, Abenteuer (USA 2017). Regie: Dean Israelite. Mit Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott. 124 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Nun also auch noch ein „Reboot“ der „Power Rangers “, eine neue Verfilmung, computertricktechnisch auf der Höhe der Zeit: Die Teenager Jason, Kimberly, Billy, Trini und Zack haben nichts miteinander zu tun, außer zufällig auf dieselbe Schule im Städtchen Angel Grove zu gehen. Doch eines Tages stoßen Jason und Billy auf etwas, das wie uralte Fossilien aussieht und erwecken damit versehentlich eine außerirdische Macht, die alle Menschen ausrotten will: Die Außerirdische Rita Repulsa plant dazu mit ihrer Alien-Armee einen Angriff auf die Erde. Doch unser Planet wird den Invasoren nicht schutzlos ausgeliefert sein, denn die fünf Freunde kommen durch den Zwischenfall mit den Fossilien auf unerklärliche Weise in den Besitz von Superkräften – sie werden Power Ranger!





Es war einmal in Deutschland

Komödie (L, B, D 2017). Regie: Sam Garbarski. Mit Moritz Bleibtreu, Antje Traue. 102 Min. (Ab 12)

David Bermann und seine jüdischen Freunde sind dem Naziregime nur knapp entkommen und träumen im Jahr 1946 von der Ausreise nach Amerika. Gemeinsam ziehen die sechs Entertainer von Haus zu Haus und preisen den Hausfrauen Wäsche an, um Geld zu verdienen. Das Geschäft floriert. Doch bald holt Bermann seine eigene Vergangenheit ein. War er ein Kollaborateur? Regisseur Garbarski erzählt in der Koproduktion der Luxemburger Samsa Film die Geschichte eines sprachgewandten Verführers. Gedreht wurde 2015 u. a. im Luxemburger Schiefermuseum.





Boule et Bill 2

Comédie (B, F 2017). Réalisation: Pascal Bourdiaux. Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc. 80 min. (A partir de 6)



Le scénario de «Boule et Bill 2» rassemble plusieurs histoires des albums originaux de bande-dessinée, dont le film est adapté. Après Charles Crombez dans le premier film, c’est au tour de Charlie Langendries d’endosser le rôle du petit rouquin.





A bras ouverts

Comédie (F 2017). Réalisation: Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein. 92 min. (A partir de 6)

Figure de la scène littéraire, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu'il fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman «A bras ouverts», invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il prèche. Coincé, Fougerole accepte le challenge. Mais le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison.





La grande course au fromage

Animation (N 2017). Réalisateur: Rasmus A. Sivertsen. Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard. 78 min. (A partir de 0)



Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure!





Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei

Animation (D 2017). Regie: Ute von Münchow-Pohl. Mit den Stimmen von Noah Levi, Senta Berger, Friedrich Von Thun. 76 Min. (Ab 0)

Max ist ein kleiner Hase, der sich beweisen will. Durch einen Zwischenfall verschlägt es ihn an die verborgene Osterhasenschule auf dem Land. Doch kaum ist er dort angekommen, belagert eine finstere Fuchsbande die Schule, um an das sagenumwobene Goldene Osterei zu kommen.





La Fontaine fait son cinéma

Animation (F, B 2017). Réalisation: Arnaud Demuynck, Pascal Adant. 40 min. (A partir de 0)

«La Fontaine fait son cinéma» est un nouveau programme de «La Chouette du cinéma». La Chouette est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.





Nicht ohne uns

Dokumentation (D 2017). Regie: Sigrid Klausmann-Sittler. 91 Minuten. (Ab 0)

Für ihren Dokumentarfilm „Nicht ohne uns!“ bereiste Sigrid Klausmann 15 Länder auf fünf Kontinenten und gab 16 Kindern eine Stimme. Sie sind unterschiedlichster sozialer Herkunft und haben alle die Sorge um den Planeten und die Natur und die Sehnsucht nach Sicherheit, Frieden, Freundschaft und Glück gemeinsam.





Orpheline

Drame (F 2016). Réalisation: Arnaud des Pallières. Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos. 111 min. (A partir de 12)



Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie: petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache; adolescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que son triste foyer.





Pris de court

Drame (F 2016). Réalisation: Emmanuelle Cuau. Avec Virginie Efira, Gilbert Melki. 85 min. (A partir de 12)

Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouve- au travail et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour elle...







La ronde des couleurs

Animation (F 2017). 40 minutes. (A partir de 2)



Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout! Même la musique a ses couleurs! Un programme de six courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré. Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.