Sechs Filme starten in dieser Woche neu im Kino. Und die Disney-Fans dürfen sich auf die Realverfilmung des Klassikers "Beauty and the Beast" freuen.

Beauty and the Beast

Märchenfilm (USA 2017). Regie: Bill Condon. Mit Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline. Drehbuch: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos. Kamera: Tobias A. Schliessler. Musik: Alan Menken. 129 Minuten. (Ab 6 Jahren)



Um ihren Vater zu retten, liefert sich die aufgeweckte junge Belle einem furchteinflößenden Wesen aus, das in einem verzauberten Schloss haust. Ihre anfängliche Abneigung wandelt sich, als sie die verborgene Empfindsamkeit des rohen Schlossherrn weckt. Realverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers.







CHiPs

Buddy-Komödie (USA 2017). Regie und Drehbuch: Dax Shepard. Mit Michael Peña, Dax Shepard, Vincent D'Onofrio, Rosa Salazar. 100 Minuten. (Ab 12 Jahren)



Jon ist ein Profi-Motorradfahrer, doch nach zahlreichen Verletzungen und ebenso vielen Operationen wird es für ihn langsam Zeit für einen etwas weniger halsbrecherischen Beruf. Ponch hingegen ist ein arroganter FBI-Agent, der von seinem Vorgesetzten undercover bei der CHP eingeschleust wird, um zu überprüfen, ob einige der Motorrad-Cops korrupt sind und an einem Überfall beteiligt waren.

Die ungleichen Neulinge werden zu Partnern und obwohl sie sich anfangs wenig leiden können, bilden sie mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten bald ein schlagkräftiges Team, Baker mit seiner Erfahrung auf dem Motorrad und Ponch mit seiner Herkunft aus den Problemvierteln von Los Angeles… „ChiPs“ ist die Kinoadaption der gleichnamigen 1970er-Jahre-Serie.





Storm



Abenteuerfilm (NL 2017). Regie: Dennis Bots. Mit Davy Gomez, Juna de Leeuw, Yorick Van Wageningen, Angela Schijf. 105 Minuten. (Ab 6 Jahren)



Im mittelalterlichen Antwerpen zur Zeit der Reformation wird der 12-jährige Storm in ein aufregendes Abenteuer verwickelt, als sein Vater Klaas den Auftrag erhält, in seiner Druckerei einen Brief von Martin Luther zu drucken. Es dauert nicht lange, da wird Klaas auf frischer Tat ertappt und Storms Leben wird über Nacht auf den Kopf gestellt. Storm gerät zwischen die Fronten und flieht mit der Druckplatte des verbotenen Briefs. In einer schier ausweglosen Situation trifft er auf das Waisenmädchen Marieke, die in den Katakomben der Stadt lebt. In einer abenteuerlichen Reise gegen die Zeit versuchen sie gemeinsam Storms Vater vor dem Scheiterhaufen zu bewahren. Aber wem kann Storm überhaupt noch trauen? Was als abenteuerliche Flucht beginnt, wird zu einem tapferen Kampf um die Freiheit.



Mit diesem Film vereint Regisseur Dennis Bots erneut Jugendfilm und Historiendrama. Das Erscheinungsjahr ist in Abstimmung mit dem 500. Jubiläum von Luthers Thesenanschlag gewählt und bettet die historische Begebenheit in eine spannende fiktionale Geschichte, die auch einem jungen Publikum zugänglich ist. Der Film wurde in Koproduktion mit Iris Productions in Teilen in Luxemburg gedreht. In Nebenrollen sind die Schauspieler Luc Feit, Germain Wagner und Gabriel Boisante zu sehen.







Brimstone



Western, Thriller, Drama (DK, F, D, B 201X). Regie: Martin Koolhoven. Mit Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington, Carice Van Houten. 145 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit hat sich Liz in einem Dorf versteckt, wo sie einen Witwer geheiratet hat und als Hebamme arbeitet. Doch als ein durch eine Narbe entstellter Pastor in den Ort einzieht, bricht die junge Frau in Panik aus. Sie weiß, dass er hinter ihr her ist. Er will sie bestrafen, er will sie quälen, doch niemand glaubt ihr – nicht einmal ihr Mann. Liz, der die Zunge entfernt wurde und die daher stumm ist, muss erkennen, dass sie sich nicht mehr verstecken kann. Sie muss sich dem größenwahnsinngen Priester, der glaubt, im Auftrag Gottes zu handeln, stellen und um ihr Leben kämpfen…



Bevor Kit Harington die Rolle des Gesetzlosen übernahm, war ursprünglich Robert Pattinson („The Twilight Saga“) für diesen Part vorgesehen. Es wäre nach „The Rover“ seine zweite Zusammenarbeit mit Guy Pearce gewesen. Außerdem löste Dakota Fanning Mia Wasikowska („Alice im Wunderland“) in ihrer Rolle ab. Der Wechsel der beiden Hauptdarsteller fand statt, nachdem die Dreharbeiten schon eine Woche lang gelaufen waren.







Monsieur & Madame Adelman

Comédie dramatique (F 2016). Réalisateur: Nicolas Bedos. Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy. 120 minutes. (A partir de 12 ans)



Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

«Monsieur & Madame Adelman» est né des improvisations que Doria Tillier et Nicolas Bedos s'amusaient à faire ensemble depuis des années pour exorciser leurs angoisses concernant l’avenir, la famille, la vieillesse, l’infidélité. Les deux comédiens ont alors fini par s‘inventer toute une galerie de personnages assez monstrueux. Même si le film n‘est pas une autofiction, Nicolas Bedos confie tout de même que des souvenirs personnels ont nourri l‘intrigue du film.







Tramontane



Drame (F, RL, Q 2016). Réalisateur: Vatche Boulghourjian. Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, Toufic Barakat. 105 minutes. (A partir de 6 ans)

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité.



Son périple dresse aussi le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire. Vatche Boulghourjian a passé sa vie au Liban et voulait faire de «Tramontane» le symbole de son amour pour son pays. «Ce film est le fruit de ma vie au Liban, de ma sensibilité à ses réalités quotidiennes et de mon intérêt et de mon amour profonds pour son peuple et sa culture», déclare-t-il. Le drame permet au réalisateur de revenir sur les conséquences de la Guerre civile libanaise, qui a déchiré le pays entre 1975 et 1990 et encore aujourd‘hui fortement présente.