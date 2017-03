T2 Trainspotting

Drama (GB 2017). Regie: Danny Boyle. Mit Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle. Drehbuch: John Hodge. Kamera: Anthony Dod Mantle. Musik: Rick Smith. 117 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

20 Jahre nachdem er Edinburghs Stadtteil Leith hinter sich gelassen hat und sich einem bürgerlichen Leben zuwendete, kehrt Mark Renton in seine Heimatstadt zurück, wo sich manches geändert hat und vieles gleich geblieben ist, und wo seine alten Freunde und Bekannten, darunter Spud, Sick Boy und Begbie, schon auf ihn warten. Allesamt sind sie zwar mittlerweile weg vom Heroin, doch führen deswegen noch längst keine Leben in geordneten Bahnen. Und nicht bei allen ist die Freude über den Rückkehrer gleich groß...

Nun hat Danny Boyle endlich einen zweiten „Trainspotting“-Film gedreht. Von einer Fortsetzung des aufsehenerregend herben Kultfilms zu sprechen, mit dem der britische Regisseur vor mehr als 20 Jahren den Durchbruch schaffte, wäre aber zu kurz gegriffen. „T2 Trainspotting“ führt durchaus die Geschichte(n) und Biografien von „Trainspotting“ weiter, ist aber zugleich auch eine erneute Auseinandersetzung des Regisseurs mit Irvine Welshs Roman „Porno“ aus dem Jahre 2002.

20th Century Women

Drama, Komödie (USA 2016). Regie: Mike Mills. Mit Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning. 118 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Santa Barbara, Ende der 70er-Jahre: Mutter Dorothea Fields lebt an der Westküste von Kaliforniens sonnenverwöhntem Süden. Kopfzerbrechen bereitet der energischen und selbstbewussten Frau Mitte 50 vor allem ihr heranwachsender Sohn Jamie, der indes versucht herauszufinden, was einen wirklichen Mann ausmacht. In ihrer Not wendet sich Dorothea an zwei andere Frauen, die junge Fotografin Abbi) und die 16-jährige beste Freundin ihres Sohnes, Juli). Gemeinsam starten sie den Versuch, ihm allerlei Ratschläge mit auf den Weg zu geben und zu ergründen, was es heißt, tatsächlich ein Mann in jener Zeit zu sein.

Mit seinen letzten beiden Filmen „Thumbsucker“ und „Beginners“ hatte Mike Mills das Publikum mehrheitlich auf seiner Seite. Mit „20th Century Women“ versucht er an diesen Erfolg anzuknüpfen. In einem offiziellen Statement erklärte Mills: „Der Film ist eine Ode an die Frauen, die mich erzogen: meine Mutter, meine Schwestern, die Mädchen, in die ich verliebt war... all diese Frauen waren so kompliziert und doch stark. Alle mussten mit den Freiheiten fertig werden, die sie entdeckt hatten.“

Logan

Sci-Fi, Abenteuer (USA 2017). Regie: James Mangold. Mit Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook. 138 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

In der Welt des Jahres 2029 sind Mutanten Geschichte, beinahe jedenfalls: Der gealterte Logan alias Wolverine ist einer der wenigen verbleibenden Menschen mit außergewöhnlichen Kräften und verbringt seine Tage an einem verlassenen Flecken Erde nahe der Grenze zu Mexiko, wo er sein Geld als Fahrer verdient und ihm nur zwei weitere Mutanten Gesellschaft leisten: Caliban und Charles Xavier alias Professor X, dessen einst so brillanter und mächtiger Verstand von regelmäßigen Anfällen heimgesucht wird.



Doch Logans selbstauferlegtes Exil endet eines Tages abrupt, als eine mysteriöse Frau ihn darum bittet, sich um die junge Mutantin Laura zu kümmern und diese in Sicherheit zu bringen. Bald schon muss sich der krallenbewehrte Krieger mit dunklen Mächten und einem Bösewicht aus seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, um Laura zu beschützen…

Dass ein Film wie „Logan“ überhaupt möglich ist, verdanken wir zu einem großen Teil dem Erfolg von „Deadpool“, der trotz – oder gerade wegen? – seines R-Ratings (ab 18) weltweit mehr als 780 Millionen Dollar eingespielt hat. Plötzlich erschien es den Verantwortlichen als eine gute Idee, einen so engagierten Star wie Hugh Jackman einfach mal machen zu lassen: Jackman und sein Regisseur-Komplize James Mangold reizen demnach ihre neugewonnene Freiheit bis an die absolute Schmerzgrenze aus.

L’ora legale

Comédie (I 2017). Réalisateurs: Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Avec Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta. 92 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Dans un village sicilien, Pietrammare, c'est les élections pour désigner un nouveau maire. Depuis des années le village est gouverné par Gaetano Patanè le maire corrompu, mais favori dans les sondages. Face à lui Pierpaolo Natoli, un professseur de 50 ans, nouveau venu dans la politique et plein de bonnes intentions. Nos deux héros, Salvo et Valentino soutiennent chacun un des deux candidats en espérant obtenir une faveur qui leur permettrait d'améliorer la situation de leur commerce de boissons. Les habitants du village quant à eux vivent dans un état de précarité et d'illégalité permanent.



Ils auront néanmoins un sursaut d'orgueil en souhaitant le changement et déjoueront tous les sondages en élisant le nouveau Pierpaolo Natoli qui prône la légalité. Mais nos concitoyens, qui ont été habitués pendant des années au désordre, sauront-ils cohabiter avec le nouvel ordre que veut imposer le nouveau maire?

«L’ora legale» marque un record pour les réalisateurs Valentino Picone et Salvatore Ficarra: 8,4 millions d’euros et 1,4 millions de téléspectateurs en trois semaines de programmation dans le cinéma italien! Le distributeur Giampaolo Letta souligne: «L’ora legale est la confirmation que la comédie italienne existe toujours. Drôle, amer et instructif avec des dialogues comiques Ficarra et Picone combinent avec légerté des événements politiques à l’humour».