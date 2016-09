Bei den Neuvorstellungen dieser Woche dürfte wohl für alle Geschmäcker etwas dabei sein: vom neuen Horrorstreifen "Blair Witch" über den Science Fiction Film "Morgan" bis hin zur prämierten Dokumentation "Fuocoammare" ist die Palette an Stilrichtungen dieses Mal breit gefächert.





Fuocoammare

Dokumentarfilm (I/F 2016). Regie, Drehbuch, Kamera: Gianfranco Rosi. 109 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Samuele ist gerade mal 12 Jahre alt und lebt auf Lampedusa. Seinen Alltag verbringt er meist damit, nach der Schule seine Freunde zu treffen oder mit seiner selbstgebauten Steinschleuder durch die Gegend zu streifen. Eines Tages will er wie sein Vater Fischer werden, denn auf der Mittelmeerinsel war das Leben schon immer sehr von dem beeinflusst, was die See so bringt. Doch seit einiger Zeit sind das nicht mehr nur Fische, sondern auch Menschen. Tausende Flüchtlinge kommen in kaum brauchbaren Booten und voller Verzweiflung, aber auch Hoffnung auf ein besseres Leben an den Stränden an. Denn obwohl Lampedusa zu Italien und damit zu Europa gehört, ist die Insel näher an Afrika dran und damit der ideale Ort, um einem Leben voller Gefahren zu entkommen. Für seine Dokumentation „Seefeuer“ beobachtete Regisseur Gianfranco Rosi ein Jahr lang das Geschehen direkt vor Ort.





Absolutely Fabulous: The Movie

Komödie (GB/USA 2016). Regie: Mandie Fletcher. Mit Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, Jane Horrocks, June Whitfield, Chris Colfer, Indeyana Donaldson-Holness. Drehbuch: Jennifer Saunders. Kamera: Chris Goodger. Musik: Jake Monaco. 92 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Eddy kratzt an der 60 und hat nun neben Tochter Saffron auch eine Enkeltochter, Lola, aber ihr Leben rund um Glamour und Alkohol ist noch ähnlich chaotisch wie vor 20 Jahren. Sie hat Übergewicht, trinkt zu viel und kümmert sich einen Dreck um die Klienten ihrer PR-Firma. Nachdem ein Verlag ihre schlampig zusammengeschriebenen Memoiren abgelehnt hat, weiß Eddy, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, ihr Leben zu verbessern: Sie braucht noch mehr und noch bessere Kontakte zu Prominenten. Zusammen mit ihrer besten Freundin Patsy geht Eddy auf eine Luxusparty an der Themse, um dort Kate Moss als neue Klientin zu gewinnen – das Model landet nach einem eher ungeschickten Kontaktversuch jedoch im Fluss. Eddy und Patsy fliehen vor dem Skandal nach Cannes…





Blair Witch

Horrorfilm (USA 2016). Regie: Adam Wingard. Mit James Allen McCune, Valorie Curry, Callie Hernandez, Brandon Scott, Wes Robinson, Corbin Reid. Drehbuch: Simon Barrett. Kamera: Robby Baumgartner. Musik: Adam Wingard. 90 Minuten. (Ab 16 Jahren)

20 Jahre ist es nun schon her, dass Heather Donahue und ihre Freunde in den Black-Hills-Wäldern verschwanden. Nun macht es sich Heathers Bruder James zur Aufgabe, gemeinsam mit seinen Freunden Peter und Ashley und der mit einer Videokamera ausgestatteten Filmstudentin Lisa die Umstände dieses äußerst mysteriösen Verschwindens, das nie aufgeklärt wurde, zu erforschen. Durch die düsteren Wälder lassen sie sich von zwei Einheimischen führen, was die Truppe zuversichtlich stimmt: So werden sie sich ganz bestimmt nicht verirren! Als sie jedoch nachts das Gefühl haben, in ihrem Lager von jemandem – oder etwas – beobachtet zu werden, stellen sie fest, dass das Verirren ihr geringstes Problem sein dürfte … denn während sich die Legende von der Hexe von Blair zuhause noch wie ein Ammenmärchen anhörte, rückt sie im dunklen Wald immer mehr in den Bereich des Möglichen.





Cézanne et moi

Comédie dramatique (F 2016). Réalisation et scénario: Danièle Thompson. Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol, Déborah François, Sabine Azéma. Image: Jean-Marie Dreujou. Musique: Eric Neveux. 114 minutes.



Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit, font trente heures de train pour un coucher de soleil...



Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.







Juste la fin du monde

Drame (CDN/F 2016). Réalisation: Xavier Dolan. Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard. Scénario: Xavier Dolan, d’après l’œuvre de Jean-Luc Lagarce. Image: André Turpin. Musique: Gabriel Yared. 95 minutes.



Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.





Morgan

Science-Fiction, Horror-Thriller (USA 2016). Regie: Luke Scott. Mit Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Toby Jones, Rose Leslie, Paul Giamatti, Boyd Holbrook, Michelle Yeoh, Jennifer Jason Leigh. Drehbuch: Seth W. Owen. Kamera: Mark Patten. Musik: Max Richter. 92 Minuten.

Die junge Unternehmensberaterin Lee wird zu einer abgelegenen und streng geheimen Forschungsstation geschickt, um einen schrecklichen Vorfall zu untersuchen und zu bewerten. Dort angekommen erfährt sie, dass ein scheinbar unschuldiger „Mensch“ dafür verantwortlich ist: Morgan. Bei Morgan handelt es sich nämlich um einen künstlich erschaffenen Menschen, ausgestattet mit einer synthetischen DNA und der schon nach kürzester Zeit alle Erwartungen übertroffen hat. Denn nach nur einem Monat konnte sie schon laufen und sprechen. Doch Morgan ist scheu, unberechenbar und hat bereits ihre eigenen Schöpfer überholt – und das könnte gefährlich werden. Doch schon bald stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht die Firma, die hinter ihrer Entwicklung steht, das größere Übel sein könnte …





Molly Monster

Zeichentrick (D/CH/S 2016). Regie: Ted Sieger, Michael Ekbladh, Matthias Bruhn. Drehbuch: John Chambers. Musik: Annette Focks, Ted Sieger. 72 Minuten.



Molly Monster, die kleine Monsterin, lebt auf ihrem kleinen Monster-Planeten ihr Monster-Sein in vollen Zügen. Monstermäßiges Vergnügen bereiten Molly Drachensteigen, Schwimmversuche, und selbst Stricken kann ganz aufregend sein. Ansonsten verbringt Molly Monster ihre Kindheit unbeschwert mit Lieblingsspielzeug Edison. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern Etna und Popo. Als ihre Mutter aber ein weiteres Ei legt, steht Mollys Welt kopf. Ihre Eltern müssen auf die Eierinsel, um dort ihr Geschwisterkind auszubrüten. Währenddessen muss Molly bei ihren beiden Onkeln Alfredo und Santiago bleiben. Allerdings fasst sie den Entschluss ihren Eltern hinterherzureisen und erlebt eine Reihe von Abenteuern.





Quo Vado?

Comédie (I 2016). Réalisation: Gennaro Nunziante. Avec Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco. Scénario: Gennaro Nunziante, Checco Zalone. Image: Maurizio Raspante. 86 Minutes. (A partir de 6)

Depuis qu’il est petit, Checco rêve d’une chose: devenir fonctionnaire comme son père, et ainsi profiter de ce statut privilégié, qui impose le respect de son entourage et lui promet une vie stable. Mais c’était sans prévoir une réforme des administrations publiques sur le redécoupage des régions. Pour conserver son poste et lutter contre le système, Checco accepte une série de mutations insolites pour finalement atterrir au Pôle Nord, où il est chargé de protéger des chercheurs des éventuelles attaques d’ours polaires…