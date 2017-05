Diese Kinowoche bietet einen breiten Spagat: Während sich in "The Space Between Us" eine junge Romanze über das All hinweg entwickelt, bringt in "Get Out" die Liebe den Afroamerikaner Chris in grauenerregende Schwierigkeiten.

Get Out

Thriller (USA 2017). Regie und Drehbuch: Jordan Peele. Mit Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford. Kamera: Toby Oliver. Musik: Michael Abels. 104 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Der raffinierte Psychoschocker „Get Out“ verbindet eine klare antirassistische Haltung mit einer grimmigen Attacke gegen die Scheinheiligkeit weißer Toleranz: Der afroamerikanische Fotograf Chris und seine weiße Freundin Rose sind seit fünf Monaten ein Paar. Als Rose ihm ihre Eltern vorstellen möchte, stimmt Chris wohl oder übel zu, auch wenn ihn die Sorge umtreibt, wie Roses Eltern auf den schwarzen Freund ihrer Tochter reagieren werden. Doch zunächst erweisen sich Chris’ Bedenken scheinbar als völlig unnötig: Dean und Missy bereiten den beiden einen herzlichen Empfang. Doch dann entdeckt Chris, dass die schwarzen Hausangestellten der Familie die einzigen Schwarzen in der ganzen Umgebung sind und seltsam untertänig wirken…





El ciudadano ilustre

Comédie (RA 2016). Réalisateur: Mariano Cohn, Gastón Duprat. Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas. 118 minutes. (Officiellement à partir de 12)

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter l'invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont devenus à leur insu les personnages de ses romans ?





Félicité

Drame (F, B, SN 2017). Réalisateur: Alain Gomis. Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadine Ndebo. 123 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu.





Sleepless

Action-Thriller (USA 2017). Regie: Baran bo Odar. Mit Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour. 95 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Vincent und Sean sind korrupte Cops in Las Vegas, die sich einen Zusatzverdienst verschaffen, indem sie Drogen unterschlagen und weiterverkaufen. Doch dann pissen sie die falschen Verbrecher an: Weil sie sich seine ganze Schiffsladung Kokain unter den Nagel gerissen haben, entführt der Casino-Boss Stan Rubino Vincents Sohn Thomas und droht, ihn zu ermorden, wenn Vincent das Kokain nicht zurückgibt. Gejagt von Kollegin Jennifer Bryant, die misstrauisch geworden und Drogenbaron Rob Novak, der sadistisch ist, muss Vincent alle Hebel in Bewegung setzen, all sein Können zeigen, um seinen Sohn zu retten. Und dabei muss er sich auch der Frage stellen, auf welcher Seite des Gesetzes er wirklich stehen will…





The Space Between Us

Sci-Fi, Drama (USA 2017). Regie: Peter Chelsom. Mit Asa Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman, Carla Gugino. 121 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Eigentlich könnte alles so sein wie bei Tausenden anderen Teenagern auch: Gardener und Tulsa haben sich beim Chatten im Internet kennengelernt und würden sich gern endlich persönlich kennenlernen. Aber was Tulsa nicht ahnt: Gardener lebt Millionen von Kilometern von ihr entfernt. Vor 16 Jahren kam er während einer Mars-Expedition als Kind einer Astronautin zur Welt. Seine Mutter starb bei der Geburt, und er lebt seitdem auf dem roten Planeten.



Schon lange aber träumt er davon, endlich zur Erde zu fliegen, um endlich das wirkliche Leben kennen zu lernen - und natürlich Tulsa, das Mädchen aus Colorado, die ihm, ebenso einsam wie er, so vertraut und verbunden scheint. Die Ärzte befürchten zwar, dass sein Körper der Erdatmosphäre nicht gewachsen sein könnte. Aber Gardners Neugier und Freiheitsdrang sind größer als alle Bedenken. Endlich auf der Erde angekommen, macht er sich bei erster Gelegenheit aus dem Staub, um zusammen mit Tulsa den Trip seines Lebens zu unternehmen – und um seinen Vater zu finden ...