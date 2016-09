Helden in Sandalen, Helden, die eigentlich aussteigen wollten und Helden des Alltags: mehr zur 2016er-Fassung von Ben Hur und die weiteren Kinoneuvorstellungen der Woche lesen Sie hier.

Ben Hur



Historienfilm (USA 2016). Regie: Timur Bekmambetov. Mit Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Morgan Freeman, Sofia Black-D'Elia. Drehbuch: Keith R. Clarke, John Ridley, nach dem gleichnamigen Roman von Lew Wallace. Kamera: Oliver Wood. Musik: Marco Beltrami. 125 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Neuauflage der Geschichte des jüdischen Prinzen Judah Ben-Hur nach Lew Wallaces Roman „Ben-Hur: A Tale of The Christ“: Ben-Hur und Messala, Sohn eines römischen Steuereintreibers, wachsen zu jener Zeit, zu der auch Jesus Christus lebt, gemeinsam auf. Sie sind beste Freunde, bis Messala eines Tages nach Rom geht, um sich dort weiterzubilden. Jahre später kommt er als völlig veränderter Mensch zurück, hat nur noch Spott für Judah und vor allem für dessen Religion übrig.



Schon bald intrigiert er gegen seinen einstigen Freund und sorgt dafür, dass dessen Familie im Gefängnis landet und Judah auf ein Sklavenschiff gebracht wird. Der dort dem sicheren Tod geweihte Ben-Hur überlebt wie durch ein Wunder und kennt nur noch ein Ziel: Rache. Die bietet sich schließlich bei einem Wagenrennen in Rom, an welchem Ben-Hur im Dienste des ihm wohlgesonnenen Scheichs Ilderim teilnimmt...





Blood Father

Action-Thriller (F 2016). Regie: Jean-François Richet. Mit Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, William H. Macy. Drehbuch: Peter Craig, Andrea Berloff, nach einer Vorlage von Peter Craig. Kamera: Robert Gantz, Musik: Sven Faulconer. 88 Minuten. (Ab 16 Jahren)

Eine französische Produktion mit US-amerikanischen Schauspielern und ebensolchem Setting – das ist man in letzter Zeit gewohnt. für „Blood Father“ holte Regisseur Jean-François Richet Mel Gibson ins Boot: Als John Link will er nach einer langen Karriere als Krimineller ein neues Leben beginnen und alle Straftaten hinter sich lassen. Er zieht in einen Wohnwagen und verdient sich sein Geld als Tätowierer. Bis seine Tochter Lydia plötzlich auftaucht. Die hat sich ordentlich Ärger mit Drogenkartellen eingehandelt. Und natürlich kann sich der Vater nicht entziehen: Das Spiel mit der Mafia beginnt.





Baar Baar Dekho

Drama (IND 2016). Regie: Nitya Mehra. Mit Sidharth Malhotra, Katrina Kaif, Sarika, Ram Kapoor. Drehbuch: u. a. Nitya Mehra. Kamera: Ravi K. Chandran. Musik: Amaal Mallik, Arko, Badshah, Jasleen Royal, Bilal Saeed. 147 Minuten. (Ab 6 Jahren)

Eine Woche vor seiner Hochzeit wird Jai Varma von Herzflattern und ernsten Zweifeln heimgesucht. Am nächsten Tag wacht Jai in seinen eigenen Flitterwochen auf. Das Problem ist, dass er sich nicht an seine Hochzeit erinnern kann. Bei dieser Zeitreise bekommt er einen Einblick in seine Zukunft und erfährt, was es bedeutet, verheiratet zu sein. Ihm wird deutlich, dass sich das Leben nicht in starre Formen pressen lässt. Die Hauptdarstellerin von „Baar Baar Dekho“, Katrina Kaif, zählt seit einigen Jahren zu den Superstars des indischen Kinos.





Männertag

Komödie (D 2016). Regie: Holger Haase. Mit Milan Peschel, Tom Beck, Axel Stein, Oliver Wnuk, Chris Tall, Lavinia Wilson, Hannes Jaenicke. Drehbuch: Philip Voges, Ilja Haller. Kamera: Uwe Schäfer. Musik: Klaus Frers. 91 Minuten. (Ab 12 Jahren)



„Männertag“ ist eine deutsche Buddy-Komödie nach amerikanischem Vorbild in prominenter Besetzung: Stevie, Chris, Peter und Klaus-Maria müssen mit dem Tod ihres Schulfreundes Dieter fertig werden. Als letzte Ehre für den Verstorbenen organisieren sie eine Tour. Eine chaotische Fahrt beginnt, der Alkohol fließt wie einst in Strömen und dann taucht auch noch ein früherer Erzfeind auf. Akzente setzen auch Stevies Sohn Paul, der mit Liebeskummer kämpft, und Andrea, die dafür sorgen soll, dass es nicht zu turbulent und wild wird.







Nocturama

Drame, thriller (F/D/B 2016). Réalisation et scénario: Bertrand Bonello. Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal Issa. Image: Leo Hinstin. Musique: Bertrand Bonello. 130 minutes. (A partir de 12 ans)

Avec «Nocturama», le réalisateur Bertrand Bonello n'a pas eu la volonté de faire un film qui colle absolument à la réalité, en l’occurrence l’observation d’une jeunesse sans repères sociaux et moraux: Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit commence.





Voir du pays



Drame (F 2016). Réalisation et scénario: Delphine Coulin, Muriel Coulin. Avec Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn, Karim Leklou. Image: Jean-Louis Vialard. 102 minutes. (A partir de 12 ans)

Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour ce que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à «oublier la guerre». Mais on ne se libère pas de la violence si facilement … Le programme de «détente» sur lequel se base le film existe dans la réalité. Depuis 2008, les soldats français revenant du front sont accueillis dans un hôtel pour oublier la guerre. Le programme prévoit, entre autres, des entretiens avec des psychologues, des cours d’aquagym et de relaxation, des sorties en bateau, des réunions …