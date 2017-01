La La Land

Musical, Romanze (USA 2016). Regie: Damien Chazelle. Mit Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend. Drehbuch: Damien Chazelle. Kamera: Linus Sandgren. Musik: Justin Hurwitz. 128 Minuten.



Mia ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht. Sebastian will dort ebenfalls seinen Durchbruch schaffen, allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Musiker, der Menschen des 21. Jahrhunderts für traditionellen Jazz begeistern möchte. Mia und Sebastian müssen sich mit Nebenjobs durchschlagen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Nachdem sie einander vorm Klavier begegnet und schließlich ein Paar geworden sind, geben sie sich gegenseitig Kraft. Von nun an arbeiten sie zu zweit daran, groß rauszukommen. Doch schnell müssen Mia und Sebastian feststellen, dass ihre Bestrebungen auch Opfer fordern und ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Verrät sich Sebastian selbst, wenn er in der Band von Keith Musik spielt, die er gar nicht mag? Und kann Mia ihre Zeilen nicht auch mit ihrem Freund auf Tour lernen, oder muss sie dazu wirklich in L.A. bleiben?

Land of Mine

Kriegsdrama (DK, D 2015). Regie: Martin Zandvliet. Mit Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman. 101 Minuten. (Ab 12)



Mai 1945: Der Krieg ist zwar zu Ende, doch nicht jeder kann in sein normales Leben zurückkehren. Eine Gruppe junger Soldaten, fast noch Kinder, befindet sich in dänischer Kriegsgefangenschaft und wird vor eine lebensbedrohliche Aufgabe gestellt: Die jungen Männer, darunter auch Helmut (Joel Basman) und Wilhelm (Leon Seidel), sollen einen Nordseestrand von Nazi-Tretminen säubern. Rund 45.000 Minen sind im Sand vergraben und keiner weiß, wo und wann die nächste hochgehen wird. Der Truppe fehlt es an Ausbildung und Ausrüstung, ihre Arbeit verrichten die Gefangenen auf gut Glück. Der dänische Kommandant Carl (Roland Møller) hat ihnen nach Ableistung dieses Dienstes die Freiheit versprochen und ihnen bleibt nichts weiter übrig, als seinem Wort zu glauben. Doch dann geschieht ein tragisches Unglück…

Manchester By The Sea

Drama (USA 2016). Regie: Kenneth Lonergan. Mit Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler. 138 Minuten. (Ab 12)



Der einsame und schweigsame Lee Chandler (Casey Affleck), als Handwerker für einen Bostoner Wohnblock zuständig, wird von einer erschütternden Nachricht aus dem Alltag gerissen: Sein Bruder Joe (Kyle Chandler) ist plötzlich gestorben. Nach dem überraschenden Tod soll sich Lee um Joes 16-jährigen Sohn Patrick (Lucas Hedges) kümmern. Dafür zieht er von Boston zurück in seine Heimat, die Hafenstadt Manchester an der amerikanischen Ostküste. Doch muss er dort nicht nur Ersatzvater für einen Teenager sein, ohne so was jemals zuvor gemacht zu haben, sondern trifft auch seine Ex-Frau Randi (Michelle Williams) wieder, mit der er früher chaotisch, aber glücklich zusammenlebte. Die alten Wunden beginnen, erneut zu schmerzen und Lee fängt an, sich zu fragen, was es braucht, mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen – und was es braucht, eine gesunde Zukunft zu beginnen…

Rusty Boys

Comédie (L 2016). Réalisateur: Andy Bausch. Avec Camille, Paul Greisch, Marie-Paule Von Roesgen, Fernand Fox, André Jung, Marco Lorenzini... 107 minutes.



Wann déi al Herrschaften sech net esou behuelen wéi hir Kanner sech dat virstellen, da sinn déi fatzeg iwwerfuerdert. Si hu scho Schwieregkeete genuch hir eege Kanner an der Gitt ze halen, elo ginn déi Al och nach opsässeg. De Fons Kayser (70), de Jean-Louis «Lull» Hemmer (82), den Nicolas «Nuckes» Heinen (65) an de Jängi Jaminet (84) hunn sech e Liewe laang net erëmkommandéiere gelooss a wëllen sech och elo näischt méi gefale loossen. Zesumme plangen déi 4 Hären hir Zukunft ouni Altersheim. Den Nuckes ass déi dreiwend Kraaft. Als alen 68er weess hie wéi een de Widerstand organiséiert, mee dat Ganzt ass awer méi einfach gesot wéi gemaach!

De nos jours, la société a la fâcheuse tendance de pencher vers le «politiquement correct». Heurter personne, ne pas se dévoiler ou montrer ses sentiments... Et bien, dans «Rusty Boys» on dit des gros mots, on boit et on fume comme «chez les gens». «Rusty Boys» est un véritable film d'acteurs qui ne compte pas moins de 39 rôles parlants. Des générations d'acteurs se confrontent. Dès le début, Andy Bausch a aimé l'idée d’offrir un «beau rôle» à tous ces acteurs consacrés que sont Camille Olinger (89 ans), Paul Greisch (86 ans), Marie-Paule Von Roesgen (85 ans) et Fernand Fox (83 ans).

Un sac de billes

Drame (F 2016). Réalisateur: Christian Duguay. Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel. 110 minutes. (A partir de 6 ans)



Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Il s'agit de la seconde adaptation du livre de Joseph Joffo, «Un sac de billes», paru en 1973. Christian Duguay succède ainsi à Jacques Doillon, dont le film date de 1975. Le film avait connu un succès à l'époque avec plus d'un million d'entrées en salles. Au moment de l'écriture du scénario, Christian Duguay pensait déjà à Patrick Bruel pour incarner le père. «Patrick est devenu une évidence en cours d’écriture. J’attendais le bon moment pour lui proposer un projet. Il avait lu un premier jet du scénario et il avait été conquis».

Wendy – Der Film

Familienfilm (D 2016). Regie: Dagmar Seume. Mit Jule Hermann, Jasmin Gerat, Benjamin Sadler. 91 Minuten.



Die 12-jährige Wendy (Jule Hermann) kann sich sicher Besseres vorstellen, als mit ihren Eltern Gunnar (Benjamin Sadler) und Heike (Jasmin Gerat) die kompletten Sommerferien auf „Rosenborg“ zu verbringen. Der heruntergekommene Reiterhof gehört ihrer Oma Herta (Maren Kroymann), den sie seit dem Tod von Wendys Opa alleine führt. Aber wer weiß für wie lange noch, denn die Konkurrenz „St. Georg“, der große, moderne Reitstall von Ulrike (Nadeshda Brennicke), scharrt quasi schon mit den Hufen. Für Wendy selbst schien das Thema Reiten nach einem schweren Unfall vorbei gewesen zu sein. Doch kurz nach ihrem Eintreffen trifft sie auf das verletzte Pferd Dixie, das vor Metzger Röttgers (Waldemar Kobus) weggelaufen ist. Dixie folgt Wendy, wohin sie nur geht und so entwickelt sich schon bald eine enge Freundschaft, die Wendys Leben verändern wird und „Rosenborg“ retten könnte.