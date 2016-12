von Vesna Andonovic - Aktuell hat Tunesien es zu traurigem Ruhm geschafft, auf den das Land sicherlich liebend gerne verzichtet hätte: Soll es doch scheinbar der fruchtbarste nordafrikanische Boden für islamistische Extremisten sein, der letztlich den Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amir hervorbrachte.

Mit seinem Film „Hedi“, der u. a. bei den diesjährigen Filmfestspielen von Berlin mit dem Preis des Besten Erstlingswerks ausgezeichnet wurde, bietet Regisseur Mohamed Ben Attia nun aufschlussreiche Einblicke in eine Gesellschaft am Scheideweg, schmerzlich hin und her gerissen zwischen Tradition und Moderne.



In der Realität angekommen



Fünf Jahre nach dem Rausch des Arabischen Frühlings ist Tunesien in der Realität angekommen. Katerstimmung macht sich breit – denn wirtschaftliche Perspektiven sind durch die neu gewonnene Freiheit nicht mehr geworden.

Der 25-jährige Hedi, Vertreter bei Peugeot, soll demnächst heiraten. So will es seine Mutter, die alle Entscheidungen für den jungen Mann trifft und ihm ständig den älteren, in Frankreich lebenden Bruder als Vorbild unter die Nase reibt.

Als er in einem Ferienresort Animateurin Rim (eine schlüssige Rym Ben Messaoud) kennenlernt, eröffnen sich dem verträumten jungen Mann, der eigentlich Comiczeichner werden will, plötzlich neue Zukunftsperspektiven.

Hedi muss sich zwischen geregelter Existenz mit vorgezeichneter Laufbahn und der sich plötzlich materialisierenden, alternativen Möglichkeit eines unsicheren Lebensweges, zwischen Sicherheit und Freiheit entscheiden.



Bemerkenswert zurückhaltend



Getragen von einem in seinem Spiel bemerkenswert zurückhaltenden und dadurch überaus treffenden Majd Mastoura – der für seine Interpretation bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären des besten Schauspielers ausgezeichnet wurde – zeichnet „Hedi“ das einfühlsame Porträt einer Jugend, die mit dem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel des Werteverlustes umzugehen lernen muss.

Dabei verläuft seine Emanzipation von Tradition und Gesellschaft zwangsläufig schmerzlich – und Hedi muss sich nicht nur daheim von der verwitweten, diktatorischen Mutter befreien, sondern zudem ausloten, wie es mit seinem eigenen Mut und Selbstbewusstsein gegenüber gesellschaftlichen Zwängen steht.



Lehrreich, nie belehrend



Dem Zuschauer ermöglicht der Film dabei einen lehrreichen und nie belehrenden Blick hinter die Kulissen einer ganzen Reihe eigener klischeehafter Meinungen und Vorurteile. So zeigt „Hedi“ nicht nur auf, was das reiche Europa vom ärmeren Nordafrika trennt, sondern auch was uns alles menschlich verbindet.

Regisseur Mohamed Ben Attia, früher selbst Vertreter in der Autobranche, erzählt mit seinem Film von der großen Geschichte, indem er seine Hauptfigur geradezu allegorisch für dieses Land stehen lässt, das nach seiner politischen Revolution plötzlich sich selbst zu entdecken beginnt – mit der ganzen Hoffnung und auch allen Unsicherheiten und Zweifeln, die dies birgt.



Die zentrale Frage

Dabei beleuchtet Attia auch die zentrale Frage, mit der sich die tunesische Jugend heutzutage konfrontiert sieht: „Im Land bleiben oder jenseits des Mittelmeers eine bessere Zukunft suchen?“

Die stilistische Handschrift der belgischen Dardenne-Brüder, die den Film koproduzierten, ist dabei durchweg klar erkennbar: Mit fast dokumentarischer Zurückhaltung folgt die Kamera dem Protagonisten und erzählt von der geradezu banalen Authentizität des Alltags.

Am Ende gelingt es „Hedi“ trotz dieses Realismus so etwas wie eine berührende Poesie zu verströmen und über die simple Bestandsaufnahme hinaus intelligent die Fragestellung zu vermitteln, dass Emanzipation keine Geschlechterfrage ist.

Im Vergleich zum gewohnten Weihnachtsblockbusterprogramm ein heilsam reflektierender Film, der vielschichtige Problematiken und ein neues Licht auf eine uns betreffende Realität aufwirft.