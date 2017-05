dpa) – Seine Bildsprache erinnert an Höhlenmalerei und asiatische Kalligrafie. Doch hinter seiner eigenwilligen Ästhetik aus Strichmännchen mit erigierten Penissen, Kreuzzeichen, Totenköpfen und beißenden Hunden stand ein inhaltsschweres Thema: Die damalige Trennung Deutschlands und die Suche des Individuums nach einer freien Gesellschaft.



Penck, der eigentlich Ralf Winkler hieß, starb nach längerer Krankheit am Dienstag in Zürich, wie die Galerie Michael Werner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er wurde 77 Jahre alt.



Meister der Strichmännchen - Maler und Bildhauer A.R.Penck nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben #rip pic.twitter.com/1XytMGHJoj — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) May 3, 2017

Der Kölner Galerie hatte den Maler, Grafiker und Bildhauer entdeckt. Er hat ihn Ende der 60er-Jahre erstmals ausgestellt. Die Werke des Malers wurden unter verschiedenen Pseudonymen über die Grenze geschmuggelt. Neben Markus Lüpertz und Georg Baselitz gehört Penck zu einem der wichtigsten Künstler, die Michael Werner vertritt.

Penck war schon seit längerem krank. Bereits an seiner großen Retrospektive in der berühmten Fondation Maeght in Südfrankreich Mitte März diesen Jahres konnte der Maler nicht teilnehmen. Vertreten wurde er von Werner.

Penck gilt als Vater der „Neuen Wilden“, eine Bewegung der frühen 1980er-Jahre. Kennzeichnend war für sie der spontane und emotionale Ausdruck, kunsthistorische Stil- und Sujet-Zitate, sowie eine ironische und provokative Ästhetik, die zwischen gegenständlicher und abstrakter Kunst schwankt.



So bildet Penck auf einem seiner ersten Gemälde aus dem Jahr 1955 mit dem Titel „Folterung“ einen nackten Mann ab, der auf einer Art Sprungbock liegt. Mehrere Männer um ihn herum peinigen ihn.

Seine letzten Arbeiten sind farbenkräftige in Rot, Schwarz und Weiß gehaltene abstrakte Malereien und sind in Dublin entstanden, wo Penck zuletzt malte. Sie gleichen einer wilden, fröhlichen Partitur und spiegeln seine Leidenschaft für Musik wider, vor allem für Free Jazz und Jazz Rock.



Sie bringen die Seelen-Stimmung eines Künstlers zum Ausdruck, der mit sich und der Welt wieder mehr im Reinen war. Die Totenköpfe und Maschinengewehre sind darin verschwunden.