von Thierry Hick

Vor nicht allzu langer Zeit war Luxemburg noch ein „Grompereland“: Die Kartoffel gehörte zu jeder Mahlzeit dazu. Inzwischen hat sich die Speisekarte des Landes diversifiziert. Sogar eine „Kachboun“, die spätestens sieben Sekunden nach der Aussaat mit Boden überdeckt werden muss, gehört zum Menü.

Neben dieser überraschenden und eher unbekannten Spezialität hat sich ein Damentrio als Ziel gesetzt, das Publikum mit dieser Bohne auf eine kulinarische, einjährige Reise zur (Wieder)-Entdeckung des „Lëtzebuerger Kascht“ zu nehmen.



Mit Charme und Humor blättern Frédérique Colling, Catherine Elsen und Rosalie Maes durch das Kalenderjahr und beleuchten – kulinarisch – die wichtigsten Festtage. Käsefondue im Januar, „Verwuerelter“ zur Fastnachtszeit, Ostereier, ein Kochwettbewerb mit der bestbekannten Ketty Thull, eine Begegnung mit Jang de Blannen vor der „Schueberfouer“. Und nicht zu vergessen die unumgängliche Paischtcroisière“ mit Fausti: So wie die Feste fallen, soll auch die Luxemburger Speisekarte ausgestattet sein.

Auf der Bühne des Aalt Stadthaus in Differdingen – am Mittwoch wurde die Premiere von der ILL-Produktion „D'Kachboun“ gefeiert – wird viel gesprochen, getanzt und gesungen. Der Tanz der drei Damen mit hochgerecktem Po fand natürlich beim Publikum Gefallen.

Gelacht wird nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal. Die zahlreichen Pointen der Texteinlagen wurden von den Schauspielerinnen in Schreibateliers gefeilt und geprobt. Das Endresultat zeigt Wirkung.

Witz und Wortspielereien

Trotz einiger gedanklicher Plattitüden fehlt es nicht an Witz und Wortspielereien. Die angesagte Satire der sich „zwischen Tradition und Innovation“ bewegenden Luxemburger Esskultur hält sich allerdings bescheiden im Hintergrund. Vom Künstlerkollektiv hätte man sich möglicherweise ein weitaus „engagierteres“ Programm erwarten können. Beispiele im Repertoire von ILL gibt es genügend. Das Kollektiv hatte ja eine „satiresch Schlupp (och nach Cabaret genannt)“ angekündigt.

Schade nur, dass ab September des gastronomischen Jahres dem Kollektiv die Luft ausgeht. Die letzten wichtigen Feiertage des Jahres werden im Schnellverfahren abgespult. Textpassagen fehlen, dem anfänglichen Ideenreichtum geht die Puste aus.



Foto: Claude piscitelli

Mit viel Schwung und Rhythmus

Die Performance der Schauspielerinnen bleibt hervorzuheben. Mit viel Schwung und Rhythmus bewegen sich die drei Damen im 1950er-Jahre-Look (Kostüme von Natercia Rebelo) mit großem Elan in einem minimalistisch ausgeführten Bühnenbild (von Kim Clement). Die selbst geführte Inszenierung ist wirkungsvoll.

In Luxemburg das Thema Essen anzupeilen, ist nie mit höherem Risiko verbunden. Die Bestsellerliste der Buchhandlungen zeigt es Monat für Monat. ILL konnte jedoch mit einem angeblich „einfachen“ Thema ein energiegeladenes, einfallreiches und spritziges Spektakel gestalten.

Ein guter Rat zum Schluss. Nicht vergessen, etwas vor der knapp einstündigen Vorstellung zu essen. Denn nach so vielen „Lëtzebuerger Spezialitéiten“ wird der kleine Hunger nicht lange auf sich warten lassen.

Weitere Vorstellungen am 12. März um 17 Uhr im Aalt Stadthaus Differdingen, am 19. März um 17 Uhr im CAPE Ettelbrück und am 26. März um 17 Uhr in der Schungfabrik in Tetingen. Platzreservierungen über Telefon 47 08 95 1 und www.luxembourg-ticket.lu

