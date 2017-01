Par Vesna Andonovic



Qu'on se le dise, le réalisateur belge Bavo Defurne nous livre dès la toute première image du générique de «Souvenir» les clés de son second long métrage: des bulles virevoltant avec un brin de folie dans un verre. Mais ce que l'on croit être du pétillant champagne se révèle en vérité un Alka-Seltzer. Les apparences sont trompeuses dans ce film, mais pour les spectateurs qui s'y laisseront prendre, «Souvenir» prendra les allures d'un charmant conte plein de candeur. On en sort rafraîchi, voire rajeuni.

C'est l'histoire d'une chanteuse d'Eurovision tombée aux oubliettes. Elle travaille dans une usine à pâtés, rencontre un jeune (boxeur) premier et reprend goût à la vie, l'amour et la chanson, avec en prime un comeback. On pourrait être tenté de classer «Souvenir» dans un registre proche de «Podium» et autres films à l'enseigne musicale. Pourtant, non seulement son parti pris du conte candide, plus encore cette tendresse affirmée avec laquelle il brosse ses personnages, en font presque une allégorie sur la vie toute entière.

Coproduction luxembourgo-belgo-française, «Souvenir» est la première percée internationale de la société luxembourgeoise «Deal Productions». Pitché par le réalisateur au duo Désirée Nosbusch/Alexandra Hoesdorff lors du TalentLab du Festival de Berlin, le projet a séduit les productrices qui ont remué ciel et terre pour trouver les bons partenaires pour le réaliser. Un jeu qui, au vu du résultat, en valait la chandelle.

Un film qui assume sa «belgitude»

On ferait cependant bien de se répéter, tel un mantra, que «Souvenir» est – malgré son casting cocorico Huppert/Azaïs que vient parfaire un Johan Leysen souverain à l'accoutumée – au fond un film qui assume sa «belgitude» sans complexes.

Ce qui ne colle pas ou ne tient pas debout, est ici l'affirmation jubilatoire d'une liberté créatrice. Bavo Defurne embrasse et assume cette insouciante légèreté d'être – et de ne pas toujours se prendre trop sérieux soi-même – que les Français, eux, peinent si souvent à s'accorder dans leurs comédies. Plus encore, il la célèbre avec chaque plan maniéré et chaque ligne de dialogue théâtrale. Il ose une esthétique de la monotonie et du banal – et le spectateur finit par y croire car le réalisateur le fait d'emblée.

Mine de rien, Defurne se moque gentiment de la vanité et gloire toute transitoire du star-système et surtout ose titiller le tabou des couples dépareillés par l'âge, cette raison qui devrait éloigner Liliane de ce jeune homme qui pourrait être son fils.



Et puis voilà, quand elle ne décore pas savamment les pâtés de feuilles de laurier et de baies séchées et ne se met (toujours) pas nue (même dans la baignoire), elle chante, Isabelle! On en viendrait presqu'à se demander si «la» Huppert ne se serait pas inspirée d'une autre grande dame du septième art, sa collègue «la» Streep, qui depuis «Mamma Mia!» affiche avec «Into the Woods», «Ricki and the Flash» ou encore «Florence Foster Jenkins» un malin plaisir à faire vibrer les cordes vocales.

Entre son interprétation – qui flaire l'Oscar – dans «Elle» de Paul Verhoeven et le prochain Michael Haneke, «Happy End», dans lequel elle s'apprête à tourner, Isabelle Huppert ose ici changer radicalement de registre et réussit à créer un personnage attachant. Elle insuffle à Liliane une touchante fragilité avec un jeu d'acteur aux allures de fonte des glaces qui célèbre en clair-obscur les imperfections de l'âge et l'éternelle jeunesse des sentiments.

Face à elle, Kevin Azaïs, césarisé meilleur espoir masculin 2015 pour «Les combattants» et de 39 ans son cadet, se révèle un partenaire à la hauteur d'Huppert pour rendre ce couple improbable crédible dans sa quête de bonheur. Un moment cinématographique rétro et léger à savourer les jours de grande déprime. Rien de tel qu'un conte de fées pour se remonter le moral.