(afp/tom) - Clyde Stubblefield, einer der wegweisenden Drummer des Funk, ist am Samstag im Alter von 73 Jahren verstorben. Sein Tod nach Nierenversagen wurde unter anderem von seinem langjährigen Mitmusiker Joey Banks bestätigt. Stubblefield war seit 2002 Dialysepatient.



Stubblefields Solo im James-Brown-Song "Funky Drummer" wurde zum meistgesampelten Stück Musik der Popgeschichte und dadurch zum Hip-Hop-Standard. Der Autodidakt schloss sich 1965 der Band des "Godfather of Soul" an. Zu hören ist er unter anderem auf dem James-Brown-Hit "Sex Machine".



Der Song "Funky Drummer", in dem Brown Stubblefield mehrfach dazu auffordert, endlich ein Solo zu spielen, erschien 1970 und wurde zu Stubblefields Durchbruch. Das Solo war tanzbar, groovy und selbstbewusst. Und wurde als Sample genau deshalb später zum Fundament für zahllose Rap- und Hip-Hop-Stücke.



Am bekanntesten in der langen Liste der Songs, die sich bei "Funky Drummer" bedienten, sind Public Enemy's "Fight the Power," N.W.A.'s "Fuck tha Police" and LL Cool J's "Mama Said Knock You Out" - womit der Stellenwert von Stubblefields Schlagzeugspiel bereits ausreichend erklärt wäre.



Doch der "Funky Drummer" findet sich nicht nur im Hip Hop. Auch George Michael bediente sich für seinen Hit "Freedom! '90", die japanische Popband Pizzicato Five für "Baby Love Child" ebenfalls.

Der Haken: Obwohl Stubblefields ikonischer Beitrag zur Popgeschichte in über 1000 Songs auftaucht, sah der Drummer selbst kaum jemals Geld dafür, denn Musiker waren jahrzehntelang nicht verpflichtet, für Samples zu bezahlen. Erst ein Gerichtsurteil im Jahr 2005 änderte das grundlegend. Auch davon hatte Stubblefield allerdings nichts: Die Einnahmen ab 2005 gingen an James Brown, bzw. nach dessen Tod 2006 in dessen Nachlass - und Brown war bekannt dafür, keine Rücksicht auf seine aktuellen oder ehemaligen Mitmusiker zu nehmen.



"Keiner der Rapper hat jemals 'Danke', 'Hallo', oder 'Wie geht's' gesagt", erklärte Stubblefield 2009 im Dokumentarfilm "Copyright Criminals", der sich mit der Geschichte des Samples befasst."



Entsprechend weit entfernt war der langjährige Profimusiker davon, es "geschafft" zu haben. Nachdem er 1971 bei Brown ausgestiegen war, spielte er einmal wöchentlich im "High Noon Saloon" in seiner neuen Heimatstadt Madison im Bundesstaat Wisconsin. Lediglich Prince, ein bekennender Verehrer von Stubblefields Spiel (und auch ein Abnehmer des "Funky Drummer"), unterstützte ihn finanziell und bezahlte ihm ohne viel Aufhebens eine Krankenhausrechnung über 80.000 Dollar für eine Blasenkrebsbehandlung. Stubblefield verriet das Geheimnis erst nach Prince' Tod 2016.



Der bescheidene Mann aus Chattanooga, Tennessee sah sich nie als Trendsetter am Schlagzeug. Er brachte sich selbst das Schlagzeugspielen bei - nach Rhythmen, die ihn umgaben: Vorbeifahrende Züge, die Waschmaschine, Alltagsgegenstände. "Ich habe einfach Strukturen und Muster zu Geräuschen gespielt - und das mache ich heute noch so", sagte er 2011.



