par Thierry Hick



Les enfants sont en vacances. Bien! Mais comment les occuper entre les deux tours des fêtes de fin d'année? Les Théâtres de la Ville et les Rotondes de Luxembourg ont sans doute la solution.

Bon nombre de théâtres ou salles de spectacles baissent leurs rideaux en cette période de l'année. Les Rotondes – qui avec leurs «Congés annulés» font déjà de la résistance durant l'été – et les deux Théâtres de la Ville entendent profiter de la semaine entre Noël et Nouvel An pour attirer chez eux un public essentiellement jeune et familial.

«Le but est de proposer aux enfants et aux jeunes durant leurs vacances des spectacles adaptés à leurs âges. Comme ils sont en vacances, ils ont le temps de venir. Pourquoi n'emmèneraient-ils pas leurs parents?», s'interroge Tom Leick-Burns, le directeur des Théâtres de la Ville.



Peter und der Wolf

Photo: Grand Théâtre

Des spectacles pour toute la famille



«Nous mettons l'accent sur les spectacles de famille», souligne pour sa part Laura Graser, responsable de la programmation arts de la scène aux Rotondes.

Les deux partenaires – Théâtres de la Ville et Rotondes – ont lancé l'action «Chrëschtdeeg am Theater» en 2008. «Nous partageons une sensibilité commune», note Laura Graser. «Peu importe le lieu, en fin de compte, nous recherchons tous les deux la diversité», indique Tom Leick-Burns.

Cette diversité recherchée est bel et bien le seul fil rouge de ce rendez-vous annuel des trois institutions culturelles. Théâtre gestuel ou musical, séance de lecture, jeu de société participatif, cirque, le tout en luxembourgeois, allemand, anglais ou simplement sans paroles, l'affiche de cette année promet son lot de belles découvertes et surprises.

Un container de chantier à explorer

Une première découverte sera par exemple proposée sur le parvis du Grand Théâtre. Les visiteurs pourront s'engouffrer dans un container de chantier froid et sale à l'extérieur, mais bien chaud et douillet à l'intérieur. La metteuse en scène Inne Goris et le musicien Dominique Pauwels invitent à des «Rêveries» musicales inédites. Une installation sans paroles pour enfants à partir de trois ans. «C'est la première fois que nous nous adressons aux tout-petits», glisse Tom Leick-Burns. «Notre but est de montrer tout ce qui est possible de faire au théâtre». Les deux Théâtres de la capitale s'adressent tout au long de leur saison plus particulièrement aux adultes. Avec les «Chrëschtdeeg am Theater» l'occasion leur est donnée de parler au moins une fois par an aux enfants, les éventuels «spectateurs de demain», espère le directeur.

Le collectif allemand «pulp fiktion» proposera aux Rotondes avec sa «Konferenz der wesentlichen Dinge» un rendez-vous interactif et intergénérationnel. La famille et ses nombreux questionnements seront au centre de ce jeu de société théâtral.

Pour le centre culturel de Bonnevoie les «Chrëschtdeeg am Theater» s'inscrivent dans la suite logique de sa programmation annuelle, largement axée sur les rendez-vous familiaux. «Et pourtant, nous profitons de l'événement pour innover et exploiter de nouvelles formes de programmes», précise Laura Graser.



A noter, il reste des places pour tous les rendez-vous. Allez-y en famille.



Demandez le programme



Huit spectacles au Grand Théâtre, aux Capucins et aux Rotondes du 27 au 30 décembre



- Rêveries, du 27 au 30 déc. de 10 à 16 h en continu (Grand Théâtre), installation musicale: un container est transformé en lieu d'écoute musicale;

– M & Mme Poiseau, 27 déc., 15 et 19 h (Rotondes), théâtre gestuel; pour les 75 ans de Madame, Monsieur a vu les choses en grand;

– A Christmas Carol, 27 déc., 11 h, lux, 15 h, angl (Capucins), lecture: Et ass nees Chrëschtdaag! D'Larissa Faber an den Damien Thill hunn déi passend Texter fir d'Feierdeeg fonnt;

– Peter und der Wolf, 28. Dez.,11 und 15 Uhr (Grand Théâtre), Musiktheater. Nach dem bekannten musikalischen Märchen von Sergej Prokofjew;

– Konferenz der wesentlichen Dingen, 28. Dez, 11, 15, 17 Uhr (Rotondes), ein theatralisches Gesellschaftsspiel: Interaktive Performance mit 20 Teilnehmern;

– L'Arbre, 28 déc., 11, 15 et 17 h (Grand Théâtre), théâtre musical pour rêver et monter aux arbres et construire des cabanes;

– Das unmögliche mögliche Haus, 29. Dez, 15 und 19 Uhr (Rotondes), Theater; fantasievolle Geschichte, mit einem Bühnenbild aus Karton und Videos;

– Hom(m), 29 déc., 17 h, 30 dec, 19 h (Rotondes), cirque nouveau; un solo physique, plein d'humour et de riches moments de surprises...

www.theatres.lu

www.rotondes.lu