par Stéphane Gilbart



Nous voilà dans le petit appartement de Christine et Frédéric. La situation professionnelle du couple est catastrophique: à cause d’une restructuration-délocalisation, Christine a été licenciée. Elle (Caty Baccega) a perdu son emploi chez Prodex, une usine d’électroménagers où elle travaillait depuis 18 ans. C’était toute sa vie; c’est encore tout son environnement domestique.



Quant à Frédéric, son mari (Jules Werner), informaticien chez Sodecom, il y est de plus en plus déresponsabilisé, de plus en plus marginalisé: il vide les poubelles à présent ...