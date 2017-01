Von Tom Rüdell

Die Welt dreht sich im Moment gefühlt ein wenig schneller als gewohnt. Die Briten haben im Juni mit dem Brexit die EU abgestraft, die USA haben im November mit der Wahl von Donald Trump mit bisherigen politischen Konventionen gebrochen.



Trump konfrontiert sein Volk (und via Twitter und Nachrichtenagenturen den Rest der Welt gleich mit) bereits in der ersten Woche nach seinem Amtsantritt mit einem waghalsigen und extrem schnell getakteten Politikstil. Fast stündlich kommen neue Communiqués aus Washington. Es werden stillgelegte Pipeline-Baustellen wieder aktiviert, es sollen Mauern gebaut werden, von Strafzöllen für deutsche Autos und mexikanische Waren ist die Rede. Es habe Wahlbetrug gegeben, Belege bleibt der Gewinner dieser Wahl aber schuldig.



Und es wird, vor aller Augen, die Größe von Trumps Amtseinführung diskutiert - mit offensichtlich falschen Zahlen, die später von seiner Beraterin Kellyanne Conway als "alternative Fakten" schöngeredet werden. Trumps Chefstratege Stephen Bannon rät der Presse, "den Mund zu halten".



"Neusprech" und die Realität



Natürlich erinnert die Bezeichnung "alternative Fakten", zusammen mit der Nonchalance, in der Conway sie vortrug, an die politische Kunstsprache "Neusprech" aus George Orwells "1984". In der wohl bekanntesten aller literarischen Dystopien agiert das "Ministerium der Wahrheit" im Dienste des "Big Brother". "Will man herrschen, und dies auch in Zukunft tun, muss man den Realitätssinn verrücken können", so die Maxime, und genau das scheint gerade zu passieren.



Und so wie die Briten nach dem Brexit vermehrt im Netz recherchierten, was das Ergebnis dieser Abstimmung eigentlich konkret bedeutet, so scheint Amerika sich nach der Trump-Wahl mit möglichen Konsequenzen zu beschäftigen: Die Verkäufe von George Orwells "1984" seien in die Höhe geschnellt, melden die Agenturen am Donnerstag. Das Buch von 1949 stehe an der Spitze der Bestsellerliste. Es seien bereits Nachdrucke in knapp sechsstelliger Zahl in Auftrag gegeben worden.



Während sich das allzu treffend liest, ist es doch nur die halbe Wahrheit. Erstens lässt sich leicht herausfinden, dass "1984" nicht zum ersten Mal ein kleines Comeback feiert: Bereits nach Bekanntwerden der NSA-Überwachungsaffäre 2013 wurde das Buch verstärkt gekauft. Und zweitens: Trump ist Trump - aber nicht Big Brother. Das stellt zum Beispiel der Literaturwissenschaftler Heinz Ickstadt unmissverständlich klar, als er nach dem "1984"-Vergleich gefragt wird: "Trump ist ein narzisstischer Autokrat, der die Fakten gern so zurechtbiegt, wie er sie haben will", sagte Ickstadt im Deutschlandradio Kultur. "Es ist nicht die systematische Sprachregelung, die Orwell vor Augen hatte, als er '1984' geschrieben hat. Mit Stalinismus und der Kollektiv-Gehirnwäsche vor Augen."



Das "Who's Who" der Dystopien in den Top 20



In der Tat fand sich "1984" am Donnerstagabend gleich zweimal in den Top 20 des weltweit größten Buchversenders, auf Platz 1 und auf Platz 4. Da diese stündlich aktualisiert werden, könnte das auch lediglich eine Momentaufnahme mit fraglichem Kausalzusammenhang sein.

Aber: Ein genauerer - und nicht ganz so wissenschaftlicher - Blick auf die Bestseller von amazon.com schadet tatsächlich nicht. Denn das Bild, das sich dort abzeichnet, geht weit über Orwell hinaus.



Platz 2 belegt das Sachbuch "Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers" von Timothy Ferriss mit einem Vorwort von Arnold Schwarzenegger - es fällt schwer, hier keinen Zusammenhang zu sehen.



"Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" läuft am Donnerstagabend auf Platz 3 ein. Die New York Times nannte dieses Buch "eines von sechs Büchern, die dabei helfen, Trumps Wahlsieg zu verstehen".



Auf Platz 5: "Milk and Honey" von Rupi Kapur. Beschreibung: "A collection of poetry and prose about survival. About the experience of violence, abuse, love, loss, and femininity." Hatte sich nicht der republikanische Kandidat einst damit gebrüstet, was er alles mit Frauen tun könne, unwidersprochen, weil er prominent sei? "Locker Room Talk" sei das gewesen, Männer reden eben so, darauf beharrt Trump heute noch - obwohl ihm seitdem ziemlich viele Männer widersprochen haben.



Platz 6 spricht in seinem Fatalismus für sich selbst: "The Subtle Art of not Giving a F*ck" von Mark Manson - frei übersetzt: "Die Kunst, einen Scheiß drauf zu geben" - und nicht alles immer positiv sehen zu müssen.



Lewis, Huxley, Arendt - und Trump



Auf Platz 8 findet sich ein Klassiker, der in seiner Aktualität vielleicht noch bemerkenswerter als "1984" daherkommt: "It Can't Happen Here" von Sinclair Lewis aus dem Jahre 1935.



Begun reading 'It Can't Happen Here Today'. Published 82 years ago... #maytrump pic.twitter.com/TjgIqAdrP0 — Jake Madgwick Lawton (@jakemadg) January 27, 2017

Lewis beschreibt den kometenhaften Aufstieg des Politikers Berzelius "Buzz" Windrip. Der als fast kindisch-einfältige beschriebene Windrip gewinnt die Wahl gegen Franklin D. Roosevelt - mit dem Slogan "To make America a proud, rich land again" und dem Versprechen, die "forgotten men", also die von der Wirtschaftskrise gebeutelte weiße Mittelklasse, wieder nach vorne zu bringen.



Auch das Buch auf Platz 9 ist alles andere als neu: Aldous Huxley veröffentlichte "Brave New World" 1932. Seitdem ist der Roman, der 2540 spielt, von unzähligen Schülern im Englischunterricht gelesen worden. Menschen leben in der "Schönen Neuen Welt" in undurchlässigen gesellschaftlichen Kasten, sie sind konditioniert auf Sex, Konsum und Drogen, die das kritische Denken ausschalten.



Ray Bradburys "Fahrenheit 451" aus dem Jahr 1953 auf Platz 16 ist die dritte bekannte Dystopie in den Top 20 - ebenfalls Abiturlektüre für zahllose Schüler, verfilmt immerhin von Francois Truffaut. Der Titel bezieht sich auf die Temperatur, bei der Papier verbrennt - denn in dem im Buch beschriebenen Staat ist es bei Strafe verboten, Bücher zu besitzen. Werden welche gefunden, werden sie verbrannt - und das Haus des Übeltäters gleich mit.



Mit Hannah Arendts "Origins of Totalitarianism" (deutsch: " Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft") landet ein Sachbuch unter den Bestsellern, das diesen Status wohl schon länger nicht mehr inne hatte - wenn überhaupt. Es gilt als ein Standardwerk der Totalitarismusforschung und untersucht die Entstehung und Hintergründe von Nationalsozialismus und Stalinismus.



yesterday i rang up 3 copies of 1984, 2 copies of it can't happen here & one copy of the art of the deal — martine (@dirtymartiney) January 27, 2017

Man kommt beim Lesen nicht umhin, sich zu fragen, auf welchen Boden die online bestellten und per Post verschickten Bücher fallen. Und ob sie Amerika dabei helfen, zu verstehen.

Denn es ist alles in allem eine ziemlich düstere Hitparade, die amazon in dieser Woche zu bieten hat - aufgelockert durch ein paar Kochbücher und Lifestyle-Ratgeber, die immer und unabhängig von der politischen Lage gut laufen werden. Und ergänzt durch Platz 15 am Donnerstagabend: "The Art of the Deal" - von Donald Trump.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.