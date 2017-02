(dco) - Das Logistik-Team leistet ganze Arbeit: Auch wenn natürlich immer lange im Voraus geplant wird, kommt es dann doch anders als man denkt. Etwa zwei Wochen vor der eigentlichen Ausstellung beginnen im Mudam im Regelfall die Aufbauarbeiten für die neuen Schauen - so auch für die Soloausstellung des britischen Starbildhauers Tony Cragg, die ab dem 11. Februar für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

So viele Möglichkeiten gibt es nicht, um die Werke in die Grand Hall und in das erste Stockwerk des Museums zu bringen: Die Eingänge in das Mudam sind begrenzt - insbesondere in Höhe und Breite kann es jenseits des Gewichts schwierig werden ...