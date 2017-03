(vb) – Musik, Kultur und kreative Gastronomie – das ist das Konzept eines neuen Festivals im Stadtgrund. Am 24. Juni geht das Spektakel „Siren's Call“ rund um die Abtei Neumünster zum ersten Mal über die Bühne.

Das Festival lädt seine Besucher ein, das Kopfsteinpflaster im Grund abzugehen, die Silhouette der Oberstadt zu betrachten und das zu genießen, was die Ankündigung „brand-new boutique music“ nennt. Die Auftritte der exquisiten Künstler und Bands finden in der Abtei Neumünster, der Kirche Saint Jean und im Melusina statt. Außerdem beteiligen sich lokale Gastronomen und angesagte Food-Trucks an dem Event.

Auch das Line-Up steht bereits fest: Es reicht von dem irischen Singer-Songwriter James Vincent McMorrow über den Luxemburger Ausnahmepianist Francesco Tristano, dem niederländischen Elektropop-Sänger Thomas Azier, dem französischen Weltenbummler und Multi-Instrumentalisten Møme und dem Elektro-Duo Napoleon Gold bis hin zu Cleveland, einem Luxemburger DJ, der jetzt in Brüssel und Berlin lebt.

„Siren's Call“ geht auf eine Initiative des Konzertveranstalters Atelier zurück, der die Abtei Neumünster mit ins Boot geholt hat.