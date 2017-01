Von Pol Schock



Ob man den Namen der Band Antifragile auf Englisch oder Französisch ausspricht, sei eigentlich egal, sagt Nik Benoit. „Wir sind ja schließlich hier in Luxemburg.“ Die erste Pointe sitzt schon mal.

Nik Benoit, 31, ist Gitarrist von Antifragile, einer aufstrebenden Postrock-Band aus Luxemburg. Doch auch wenn der Name der Band, die am Samstag ihre erste EP mit sechs Songs in den Rotondes veröffentlichen wird, noch eher unbekannt ist, können Antifragile streng genommen nicht als Neulinge bezeichnet werden. 2013 gegründet, haben sie schon auf Festivals wie dem „Out of the Crowd“ oder dem „Food for your Senses“ gespielt. Und auch ihr gleichnamiges Debütwerk haben sie bereits 2014 aufgenommen.

Da stellt sich die Frage, warum es so lange bis zur Veröffentlichung gedauert hat. „Wir haben uns sehr viel Zeit beim Mastering gelassen, um den Klang zu optimieren“, so Benoit. „Wir sind Soundfetischisten“, fügt er hinzu. Außerdem seien drei Bandmitglieder auf Universitäten quer durch Europa verteilt – „da fällt es schwer, gemeinsame Termine zu finden.“ Ein Hindernis, das natürlich auch das regelmäßige Proben erschwere. Ein typisches Problem bei jungen Luxemburger Bands, das nicht selten zu Trennungen geführt hat.



Doch Benoit ist optimistisch und glaubt nicht, dass die Überbrückung der Distanz Antifragile langfristig schaden wird. „Wir lieben es, gemeinsam zu spielen und hätten notfalls die CD auch erst 2018 publiziert. Kunst kennt kein Verfallsdatum“, fasst Benoit zusammen und landet erneut eine Pointe.



Klingen wie "The Mars Volta"



Kennengelernt haben sich die fünf Mitglieder unter anderem über die Facebook-Gruppe „Guitarists Luxembourg“. Die geschlossene Gruppe mit über 1 000 Mitgliedern ist eine äußerst beliebte Plattform zum Austausch: Es werden Youtube-Videos geteilt, Konzertdaten angekündigt, (teures) Equipment verkauft – und eben auch Bandmitglieder gesucht. Nik Benoit ist auf diesem Weg zu dem Trio Philipp (Gitarre), Eric (Bass) und Andrea (Drums), das sich bereits seit Schulzeiten kennt, hinzugestoßen. Etwas später stieß auch Sänger Victor über eine Anzeige in der Facebook-Gruppe zur Band hinzu.



"Unsere Liveshows sollen dynamisch sein", sagt Gitarrist Nik Benoit. "Und vielleicht gibt es am Samstag in den Rotondes die eine oder andere visuelle Überraschung..."

Foto: Manon Hennico

„Am Anfang wollten wir etwas in Richtung ,The Mars Volta‘ machen“, sagt Benoit. Doch eigentlich sei der Post-Rock-Stil eher zufällig entstanden. „Wir hatten nie eine klare Vorstellung, wie wir klingen wollten – es hat sich einfach so ergeben.“

Das Erstlingswerk wurde 2014 in den Holtz-Studios von Charel Stoltz aufgenommen. „Eine wunderbare Zusammenarbeit“, wie Benoit betont, und schließt sich dem gängigen Feedback an, das das Studio in Tüntingen erhält. Jemand anderes, der am Sound von Antifragile gefeilt hat, ist Gitarrist „Pzey“ von „Mutiny on the Bounty“. Wenig überraschend, lassen sich doch durchaus Parallelen zum Sound der Luxemburger „Mathrocker“ herstellen.



Melodiöse Gitarrenparts und tighte Grooves wechseln sich mit verzerrten Klangtapeten sowie entspannten Indieklängen ab. "Wir sind eine riffbezogene Band", sagt Benoit. So entsteht die genretypische Dynamik, die vor allem Live überzeugen wird. Für den nötigen Klebstoff sorgt überraschenderweise Sänger Victor - seine Stimme klingt je nach Part mal poppig, mal kratzbürstig und erinnert zuweilen an Jared Leto von 30 Seconds to Mars - häufiger aber an Foals-Sänger Yannis Philippakis.



Und wie sehen die Zukunftspläne aus? „Wir gehen es bescheiden an und wollen an weiterem Material arbeiten und Konzerte spielen.“ Oder wie er anschließend – erneut pointiert – sagt: „5 000 Euro Equipment, 500 Euro Auto und 50 Euro Gage – mehr brauchen wir nicht.“



Sänger Victor stieß erst später zur Band - trägt mit seinem markanten Timbre aber maßstäblich zum Sound von Antifragile bei.

Foto: Noah Junker

Das Konzert findet am Samstag in den Rotondes satt. Antifragile wird begleitet von den Bands Planisphere (DE) und Only 2 Sticks (LU. Einlass 20:30, Karten kosten / Euro 10 mit CD.

www.rotondes.lu