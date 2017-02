(dpa) - Ein 73 Jahre alter Mann ist mit seinem Geländewagen während einer Parade im US-Badeort Gulf Shores (Alabama) in eine Gruppe von Schülern gefahren. Zwölf Teilnehmer wurden verletzt, vier davon seien in einem kritischen Zustand, sagte der örtliche Polizeichef Ed Delmore am Dienstag.

UPDATE: Car plows into Alabama marching band during Gulf Shores Mardi Gras parade https://t.co/2rPlxcy6eH pic.twitter.com/R67mWZDDhd — KBTV FOX 4 Beaumont (@fox4beaumont) February 28, 2017

Es gebe keine Anzeichen für eine absichtliche Tat. „Alle Anzeichen sprechen dafür, dass es sich hier um einen tragischen Unfall mit einem älteren Mann handelt“, sagte Delmore. Der Fahrer habe nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen gestanden. Er befinde sich im Polizeigewahrsam und unterziehe sich freiwillig medizinischen Tests.

Die Schüler, Mitglieder einer "Marching Band" im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, hatten an einer gerade gestarteten Faschingsdienstags-Parade ("Mardi Gras") teilgenommen. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

