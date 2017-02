(dpa) - Die deutsche Polizei hat möglicherweise einen bevorstehenden Terroranschlag verhindert und in der Stadt Göttingen (Niedersacshen) zwei Männer aus der salafistischen Szene festgenommen.



(dpa) - Die beiden Männer hätten einen Anschlag vorbereitet, den sie jederzeit hätten ausführen können, sagte der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig. Bei den Durchsuchungen in der Nacht zum Donnerstag seien umgebaute Waffen mit scharfer Munition gefunden worden.

„Die Gefahrenlage war eindeutig“, sagte Lührig. Den Ermittlungen zufolge ging es um Anschläge, wie es sie in den vergangenen Monaten in Deutschland gegeben habe. Die Pläne seien nicht ausschließlich auf Göttingen bezogen gewesen. Der Einsatz sei eine Woche vorbereitet worden. „Wir hatten dabei in meiner Bewertung keinerlei Ermessen“, so Lührig weiter.

Es handele sich bei den beiden Männern um einen 27-jährigen Algerier und einen 23-jährigen Nigerianer. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius bewertete den Einsatz als „sehr wichtigen Schlag gegen die Szene“.

Die beiden als Gefährder eingestuften Männer lebten den Angaben zufolge mit ihren Familien seit längerer Zeit in Göttingen. Sie sollen dort Mitglieder der islamistischen Szene sein. Rund 450 Polizisten durchsuchten in der Nacht zum Donnerstag elf Gebäude im Göttinger Stadtgebiet und ein Haus in Nordhessen. Dabei wurden die beiden Männer festgenommen. Ob und in welchem Umfang Beweismittel sichergestellt wurden, war zunächst nicht zu erfahren.