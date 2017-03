(dpa) - Vertreter der 28 Nato-Staaten und Russlands kommen an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) zum ersten Mal in diesem Jahr zu offiziellen Gesprächen in Brüssel zusammen. Bei der Sitzung des sogenannten Nato-Russland-Rates soll unter anderem darüber geredet werden, ob Militärmanöver durch bessere Kommunikation untereinander sicherer gemacht werden könnten.



Die Nato-Staaten wollen zudem über die ihrer Ansicht nach unzureichenden russischen Bemühungen zur Beilegung des Ukrainekonflikts sprechen. Von Seiten Moskaus dürfte erneut die Aufrüstung der Nato im nordöstlichen Bündnisgebiet thematisiert werden.

Der Nato-Russland-Rat gilt als das wichtigste Forum für Gespräche zwischen dem westlichen Militärbündnis und Russland. Er wurde 2002 gegründet, um Russland eng in die Arbeit der transatlantischen Militärallianz einzubinden und Vertrauen zwischen den einstigen Gegnern zu bilden.



Wegen des Ukrainekonflikts lag der Dialog allerdings zwischen Juni 2014 und April 2016 komplett auf Eis. Das Treffen an diesem Donnerstag ist seit der Wiederaufnahme der Gespräche erst das vierte. Es findet auf Botschafterebene statt. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet.