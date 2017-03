Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)



Dascha ist fast so alt wie der 8. März als sowjetischer Feiertag, erstmals begannen 1921. Dascha ist eine russische Paradefeministin. Eine kraftstrotzende und temperamentvolle Kommunistin, ihr Töchterchen Njurka steckt sie vor lauter Arbeit ins Kinderheim, wo Njurka hungern muss. Als ihr Mann, der Rotarmist Gleb, aus dem Bürgerkrieg heimkommt, verweigert Dascha ihm zuerst einmal das Bett. Und lässt durchblicken, dass sie etwas mit einem Parteigenossen hat…

Dascha ist die Heldin des 1925 erschienenen Sowjetromans „Zement“, in dem der Schriftsteller Fjodor Gladkow ein Bild der Heldinnen des Kommunismus entwarf. Sein Frauenbild ist allerdings absolut nicht mehr aktuell.

Am 8. März feiern die Russen einen ihrer Lieblingsfeiertage, den Frauentag. So etwas wie Muttertag, nur dass sich die Töchter ebenfalls feiern lassen dürfen. Blumen, Pralinen, Sekt. Ein gesetzlicher Feiertag. Aber von der ursprünglichen Idee des Internationalen Frauenrechtstages ist nicht mehr viel spüren. Bezeichnend die Umfrage der Zeitschrift Ogonjok unter Moskauerinnen zum Fest: Welche Utensilien haben sie in ihrer Handtasche dabei?“



Der Frauentag in Russland ist so etwas wie der Muttertag, nur dass sich die Töchter ebenfalls feiern lassen dürfen.

Shutterstock

Das übrige Jahr dominieren sowieso patriarchalische Parolen. Eifrige Moslems, allen voran Tschetschenenchef Ramsan Kadyrow, propagieren Kopftücher als unverzichtbare Kleidungsstück weiblicher Gläubiger. Die Russisch-Orthodoxe Kirche aber verbietet sich geschminkte Lippen, gefärbte Haare, Unisex-Klamotten, außerdem jegliche Kleidung, die Begierde erwecken könnte. Christliche Amtsträger zitieren wieder gern den sogenannten Domostroi, die patriarchalische Hausordnung des spätmittelalterlichen Russlands. Sie legte genau fest, wann und wie ein Mann Frau, Kinder und Gesinde zu züchtigen hatte…

Erst im Januar erließ die Staatsduma ein Gesetz, das häusliche Gewalttaten bei der ersten Anzeige nicht mehr als Straftat, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit wertet. „Das festigt die Überzeugung vieler Männer, sie seien die Herren im Haus“, sagt die Frauenanwältin Maria Jarmusch unserer Zeitung. „Und ihre Frauen hätten entweder zu hören oder sie müssten fühlen.“ Laut der offiziellen Statistik werden in Russland jährlich 36.000 Frauen von ihren engsten Verwandten misshandelt, die Frauenrechtlerin Aljona Popowa befürchtet gegenüber dem Portal Otkrytaja Rossija, nur 10% der Opfer würden überhaupt zur Polizei gehen.

Gleichberechtigung ist nicht gerade in Mode. Frauen verdienen in Russland durchschnittlich 27,4 Prozent weniger als Männer. Zwar stellen sie 72 Prozent der Angestellten im öffentlichen Dienst, besetzen aber nur ein Viertel der Chefposten dort. Gerade 15,6 Prozent der Abgeordneten in der Staatsduma sind weiblich, und nur 3 von 32 Kabinettsmitgliedern. Das ist nach einer Umfrage der „Stiftung Öffentliche Meinung“ (russisch kurz FOM) auch richtig so. Der Teil der Russen, die meinen, Frauen sollten Politik machen, sank gegenüber 2014 von 60 Prozent auf 45 Prozent.

In meiner Branche gibt es keine Diskriminierung“, versichert Olga Merkulowa (37, Juristin).

Dabei sind 69 Prozent der Russinnen berufstätig, genauso viel wie in den USA. Schon die Frauenemanzipation, die sich die junge Sowjetmacht auf die Fahnen schrieb, führte sehr schnell zur Doppelbelastung: Die Frauen arbeiteten in Fabriken, gleichzeitig aber blieben sie für Haushalt und Kindererziehung verantwortlich. Daran hat sich wenig geändert. Laut FOM glauben 54 Prozent der Russen, Frauen wie Männer hätten in ihrem Land die gleichen Chancen, sich beruflich zu realisieren. 48 Prozent aber sind überzeugt, das Leben der Frauen sei schwerer, das Gegenteil behaupten nur 9 Prozent. „In meiner Branche gibt es keine Diskriminierung“, versichert Olga Merkulowa, 37, Juristin in einer Moskauer Personalabteilung. „Aber jeden Abend mache ich die Hausaufgaben mit meinem Sohn.“ Längst reden auch männliche Großstadtrusssen augenzwinkernd von ihren Frauen als dem wahren „starken Geschlecht“. Und viele überlassen ihnen die Haushaltskasse und alle möglichen strategischen Entscheidungen außer dem Autokauf …

Laut einer Umfrage glauben 54 Prozent der Russen, Frauen wie Männer hätten in ihrem Land die gleichen Chancen.

Shutterstock

Eine zweischneidige Emanzipation. Aber auch wenn ein junger moderner Ehemann beim Abwasch hilft, müssen die russischen Frauen als Mieter oder Wohneigentümer, als Eltern oder künftige Rentner immer neue Probleme lösen. Pazifistischer oder vegetarischer Feminismus, die Debatten der Feministen im Westen sind für Russinnen weiter sehr ferne Fragen.

Allerdings pfeifen die meisten Russinnen auf die Kosmetikverbote oder Kleidergebote ihrer Geistlichkeit. Und was Sex angeht, haben sie durchaus die Freiheiten der feurigen Dascha aus dem Roman „Zement“ verteidigt. Nur 7% der Russinnen halten Treue für eine in Beziehungen wichtige Eigenschaft.