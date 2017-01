(dpa) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag vor einem gefährlichen Aufflammen des Antisemitismus in der westlichen Welt gewarnt. „Man sieht es in den europäischen Hauptstädten, es ist einfach unglaublich“, sagte Netanjahu bei einer Veranstaltung zum internationalen Holocaust-Gedenktag in Jerusalem.

Die größte Gefahr für Israel stelle jedoch weiterhin der Iran dar, sagte der Regierungschef vor Repräsentanten aus aller Welt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Das „Ajatollah-Regime“ rufe offen zur Zerstörung Israels auf.

„Ich glaube, dass sich dies ändern wird“, sagte Netanjahu gleichzeitig. Er habe mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump über iranische Aggressionen gesprochen. Trump habe bei dem Telefonat über das internationale Atomabkommen mit dem Iran geredet „und welche Gefahr es darstellt“.



Jagd nach NS-Verbrechern läuft noch



Rund 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg werden immer noch zahlreiche NS-Verbrecher verfolgt. Allein in Deutschland hätten die Behörden innerhalb von einem Jahr Ermittlungen gegen 42 Menschen aufgenommen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem.

Insgesamt seien es 70 gewesen, ähnlich wie im Vorjahr. Außerdem erhoben Gerichte in zwei Fällen in Hanau und Kiel Anklage. Beide Angeklagten stehen wegen Beihilfe zum Mord im Todeslager Auschwitz-Birkenau vor Gericht.

Im gleichen Zeitraum gab es eine Verurteilung: Oskar Gröning wurde in Lüneburg im Alter von 95 Jahren wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen schuldig gesprochen. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.

„Die Verlängerung der Lebenserwartung macht es möglich, weiterhin Holocaust-Verbrecher vor Gericht zu bringen, sogar zu diesem späten Zeitpunkt“, sagte der Leiter des Wiesenthal-Zentrums, Efraim Zuroff. „Das Verstreichen der Zeit verringert in keiner Weise die Schuld der Täter, noch sollte hohes Alter denjenigen Schutz bieten, die diese Verbrechen begangen haben.“

Die größten Entwicklungen und Erfolge in der strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechern habe es in Deutschland gegeben, heißt es in dem Bericht. Aktuell gibt es laut des Berichts insgesamt Ermittlungen in 1503 Fällen, davon 1163 in Deutschland und 324 in Polen.

