(AC) - Am 26. August wird weltweit des hundertsten Geburtstags der „Ikone des barmherzigen Samariters“, wie sie Papst Johannes Paul II. genannt hat, gedacht, u. a. mit Feierlichkeiten in ihrem Geburtsland Mazedonien sowie in ihrer Hauptwirkungsstätte in Indien. Ihr Gründungsorden eröffnet dieses Jubiläum, dem er ein ganzes Jahr widmet, mit einer feierlichen Messe. Es sei noch erwähnt, dass ein Zug, der nach ihr genannt wird, demnächst durch Indien rollt, und dass verschiedene Länder ihr zu Ehren Sonderbriefmarken herausgeben – um nur einzelne Höhepunkte dieses Gedenkens hervorzuheben.

Die mit bürgerlichen Namen geborene Agnes Gonxha Bojaxhiu, kam 1910 in Üsküb, im damaligen Osmanischen Reich, heute Skopje, Mazedonien auf die Welt. Sie entstammte einer wohlhabenden bürgerlichen Familie albanischer Herkunft, bei der auch Bildung großgeschrieben wurde, und die zur katholischen Minderheit gehörte. Die junge Anjezë war ein aktives Mitglied ihrer Gemeinde, in der sie mit der ignatianischen Spiritualität und Lebensberichten von Missionaren in Berührung kam. Achtzehnjährig trat sie in den Orden der Missionsschwestern von Loreto, die in Indien wirkten, ein und nahm den Namen der Patronin der Weltmission, Theresia von Lisieux, die ihr auch persönlich ein Vorbild war, an. 1931 legte sie die ersten Gelübde ab. Das Ordensgelübde erfolgte 1937. Mutter Teresa arbeitete zunächst mehrere Jahre als Lehrerin und später als Direktorin einer Schule für höhere Töchter in Kalkutta.

Eine zweite Berufung

Ihr eigentliches Ziel fand Mutter Teresa 1946, als sie die Berufung verspürte, sich der Armen in den Slums Kalkuttas anzunehmen. Und zwei Jahre später begann sie dort ihre Missionsarbeit. Sie setzte sich für die Ärmsten unter den Armen ein und erfuhr dabei von Anbeginn ihrer Tätigkeit die Unterstützung der indischen Regierung. Zu dieser Zeit kämpften ebenfalls andere katholische Orden gegen die Armut in den Slums.

Mutter Teresa nahm die indische Staatsangehörigkeit an und tauschte ihre Tracht gegen den später berühmt gewordenen weißen Sari mit den blauen Streifen ein. Nach dem Vorbild der Vinzentinerinnen, die sich insbesondere der Linderung der Armut verschieben haben, gründete sie 1950 mit Erlaubnis des Vatikan ihre eigene Kongregation, der zunächst nur wenige Mitglieder angehörten.

In den fünfziger Jahren eröffnete Mutter Teresa das erste „Sterbehaus“ in Kalkutta, eine Leprastation und ein Kinderheim für Waisen und anderweitig verwahrloste Kinder. Dem Orden traten immer mehr Mitglieder bei, bald stellten sich auch Hilfskräfte ein und es flossen Spenden aus dem In- und Ausland, u. a. über die Unterstützung lokaler, internationaler aber auch katholischer Medien, auf die sie sich von Beginn an hatte stützen können. Bald war der Orden der „Missionaries of Charity“, wie sie nun hießen, auf der ganzen Welt mit entsprechenden Einrichtungen vertreten.

Mutter Teresa, wurde zeitlebens mit Ehrungen überschüttet, und sie erfuhr und erfährt noch vielerseits eine weltweite außergewöhnliche Verehrung. Sie gehört zu den wohl bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und ist vielen ein Vorbild, auch wegen ihres Einsatzes für das ungeborene Leben. Über Nachwuchsmangel kann sich ihr Orden nicht beklagen, der Missionarinnen und Missionare mit Niederlassungen auf allen fünf Kontinenten zählt. Dennoch schlug Mutter Teresa Kritik entgegen, und diese Stimmen sind im Laufe der Zeit nicht verstummt.

Kritische Stimmen

Obwohl ihr ganzes Wirken Gott galt, litt sie unter großen Glaubenszweifeln, die aber erst nach ihrem Tod über posthum (gegen ihren Willen) herausgegebene von ihr verfasste Briefe bekannt wurden. Abgesehen von einer relativ kurzen Zeitspanne, in der sie eine mystische Nähe zu Gott verspürte, lebte Mutter Teresa Jahrzehnte lang in der „theologischen Nacht“, d. h. ihre Suche nach Gott, den sie nicht finden konnte, blieb unfruchtbar. Wie sie selbst unterstrichen hat, identifizierte sie sich über diesen Schmerz der Gottesferne mit den Verlassenen und Ärmsten dieser Welt, deren Not sie lindern wollte.



Diese späten Enthüllungen brachten ihr nicht nur Verständnis ein, sondern stießen auch auf Kritik. Trotz ihres unermüdlichen und manchmal auch gefährlichen Einsatzes lösten einige ihrer Aussagen zuweilen Befremdung aus und die Führung ihres Werks wurde bemängelt. Es war die Rede von mangelnder Hygiene in den Häusern und fehlender entsprechender Ausbildung der Pflegerinnen und Helfer, um nur einige Punkte zu nennen. Weiter wurde die Frage nach einer Publikation über die Verwaltung der Spenden laut. Und ihre vermeintlich kritiklose Annahme von Spendengeldern seitens eines notorischen Diktators oder eines amerikanischen Milliardenbetrügers ließ manch einen nur noch den Kopf schütteln.



Mutter Teresa sah im Nächsten das Abbild Gottes und im Leid – im eigenen und in dem der anderen – das Sinnbild der Leiden Jesu. Die Ordensfrau steht theologisch insbesondere in der Nachfolge der von ihr verehrten Theresia von Lisieux, die zu den drei Kirchenlehrerinnen der katholischen Kirche gehört. Der Sühnegedanke, von dem auch Mutter Teresa durchdrungen war, erstarkte im Mittelalter und wurde später durch die Jesuiten gefördert – davor stand die Teilnahme an den Leiden Christi weniger im Vordergrund –, und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der Gedanke der Teilnahme am erlösenden Handeln Christi durch den Glauben stärker hervorgehoben.



Mutter Teresa sah sich nicht als Sozialarbeiterin, wie sie es ausdrücklich betont hat. Sie wollte das Leid vieler Einzelner aufheben, aber der Kampf gegen die strukturellen Ursachen dieses Elends war nicht ihr ursprüngliches Ziel.

■ www.motherteresa.org

Buchtipp: Marianne Sammer, Mutter Teresa – Leben, Werk, Spiritualität, C.H. Beck 2006.