(dpa) - Die Ursache des Zugunglücks mit einem Toten und 27 Verletzten in Louvain (B) war auch am Sonntag zunächst weiter unklar. Der Getötete habe sich entgegen ersten Angaben zum Unfallzeitpunkt doch in dem Personenzug befunden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Behörden. Wie der 21-Jährige letztlich unter den Waggon geriet, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Am Samstag war ein Personenzug einige Hundert Meter vom Bahnhof Louvain entfernt entgleist. 27 Menschen wurden dabei verletzt. Den Angaben zufolge wurden an der Strecke auch einige Signalkabel beschädigt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Sonntag an. Auch der Bahnverkehr um die Provinzhauptstadt Louvain war daher weiterhin gestört.