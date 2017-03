(AFP/tom) - Der Schock sitzt tief: Ein schwerbewaffneter 16-jähriger wurde am Donnerstag in Grasse in der Provence festgenommen, nachdem er in seinem Gymnasium, dem "Lycée Alexis de Tocqueville" um sich geschossen hatte. Offensichtlich ging das Attentat vergleichsweise glimpflich aus. Mittlerweile ist die Zahl der Verletzten auf zehn gestiegen, es soll sich nach Angaben der Ermittler allerdings um leichte Verletzungen handeln. Der Verdächtige ist offensichtlich ein unbeschriebenes Blatt - doch auf seinen Social-Media-Profilen finden sich zahlreiche Hinweise.



Was wir wissen:

Der Verdächtige ist ein 16-jähriger Schüler des Lycée Alexis de Tocqueville in Grasse. Sein Name wurde nicht veröffentlicht. Laut einem Bericht der französischen Zeitung "Libération" soll es sich um den Sohn eines örtlichen Lokalpolitikers handeln, der über die Liste des Front National in den Stadtrat von Grasse gewählt wurde.

Der Schüler war mit einem Gewehr und zwei Handfeuerwaffen sowie zwei Granaten bewaffnet. Bei den Granaten könnte es sich um unscharfe Übungshandgranaten gehandelt haben.



In seinem Rucksack wurde ein selbstgebauter Sprengsatz gefunden, der laut Polizei noch vor Ort unschädlich gemacht werden konnte.



Offensichtlich hat der Schulleiter Schlimmeres verhindert. Er soll dazwischen gegangen sein und den Schützen aufgehalten haben, als dieser seine Pistolen zog.



Die Ermittler schließen einen terroristischen Hintergrund aus. Sie beschrieben den Verdächtigen als einen Waffennarren, der Probleme im Umgang mit seinen Mitschülern hatte.

Sur son compte Twitter, le suspect interpellé s'affiche comme un jeune homme assez fragile, loin de toute mouvance terroriste. #Grasse — Nicolas Henin (@N_Henin) March 16, 2017





Auf seinen Social-Media-Profilen fanden sich unter anderem Bilder und Videos von berüchtigten Schulmassakern aus den USA, darunter auch der Amoklauf von 1999 an der Columbine High School in Littleton, Colorado, bei dem zwei Jugendliche 13 Menschen und dann sich selbst getötet hatten.

Erst vor gut einem Monat hatte er einen Screenshot aus dem Überwachungsvideo der Columbine High School auf Facebook hochgeladen, der die beiden Täter in der Cafeteria der Schule zeigt. Auf seinem Facebook-Profil findet sich zudem ein Video, das ihn mit einer Horror-Clown-Maske und einem nicht geladenen Revolver zeigt, den er sich an den Kopf hält und mehrmals abdrückt.

Die beiden Attentäter von Columbine waren ganz offensichtlich die Vorbilder des Tatverdächtigen von Grasse.

Foto: Screenshot Facebook / 17.3.2017, 10.04 Uhr





Drei Schüler und der Schulleiter erlitten leichte Schussverletzungen, weitere sechs Schüler wurden wegen leichten Verletzungen behandelt, die sie sich zuzogen, als sie in Panik das Gebäude verließen und in einem nahen Supermarkt Zuflucht suchten.



Amokläufe an Schulen, wie man sie aus den USA kennt, sind in Frankreich extrem selten, das Land weist in Sachen Schusswaffengewalt vergleichsweise niedrige statistische Werte auf. Trotzdem reagiert Frankreich nach einer Serie von islamistischen Terroranschlägen mit insgesamt über 200 Toten derzeit sehr sensibel.



Die Behörden schlossen sofort alle anderen Schulen in Grasse und gaben über eine Smartphone-App eine Warnung aus, um das betroffene Gebiet schnellstmöglich zu räumen. Eliteeinheiten der Polizei wurden unverzüglich herangezogen, um die Gegend abzusichern. Premierminister Bernard Cazeneuve sagte später in einer offiziellen Mitteilung: "Die Maßnahmen der Regierung, speziell die Übungen und Probeläufe für Angriffe auf Schulen, haben sich als nützlich und effektiv erwiesen."

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.