Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel se consacre ces jours-ci à une visite de travail en Israël et en Palestine. Sa journée à Jérusalem a été marquée par un premier temps fort sur le plan émotionnel, avec une visite de Yad Vashem, le saisissant mémorial de l'Holocauste. Ici, le Premier ministre a pu voir, par les photographies, les textes et les films, s'insoutenable réalité de la «solution finale».

Le Luxembourg comme intercesseur dans le processus de paix: Xavier Bettel avec son homologue israélien Benjamin Nétanyahou à Jérusalem.

La journée a été marquée encore par la signature d'une convention de coopération entre l'Université du Luxembourg et la prestigieuse Université hébraïque de Jérusalem, mais c'est une rencontre avec son homologue israélien Benjamin Netanyahou qui aura été le moment culminant, dans le registre politique, des premiers épisodes de ce séjour en terres saintes. Un moment en forme de quiproquo...

Signature d'une convention de coopération: (de g. à dr.) Xavier Bettel, Premier ministre ; Yossi Gal, vice-président, Université hébraïque de Jérusalem ; Prof. Dr. Rainer Klump, recteur de l'Université du Luxembourg ; Prof. Asher Cohen, recteur, Université hébraïque de Jérusalem

Netanyahou convié au Luxembourg



Prônant le dialogue, se posant en intercesseur entre Israéliens et Palestiniens, Xavier Bettel a convié Netanyahou à se rendre au Luxembourg. Au moment d'un point de presse conjoint, le Premier ministre israélien rend compte de cette invitation et ajoute devant les journalistes que les Palestiniens, s'ils voulaient se joindre à lui, seraient également les bienvenus. Malentendu? Boutade? Plaisanterie délibérée? Le fait est que la presse israélienne livre une interprétation radicale de la volonté d'intercession affichée par le Premier ministre luxembourgeois, un collègue du Jerusalem Post, le grand quotidien israélien, donnant de cette invitation, simple formule de courtoisie, une lecture de premier degré, de sorte que dans l'heure qui suivit la rencontre on pouvait lire sur le site online du «Post» qu'un sommet israélo-palestinien allait avoir lieu... au Grand-Duché!

En attendant la mise en oeuvre de cette initiative pour le moins originale, Xavier Bettel poursuit son séjour avec une visite à son homologue palestinien M. Hamdallah et un moment de recueillement sur la tombe de Yasser Arafat, le leader historique de la cause palestinienne.