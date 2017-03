(vb) - Der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat seine Entschlossenheit bekräftigt, bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Bei einer mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Ansprach am Mittwochmittag sagte er wörtlich: "Ich gebe nicht nach, ich ziehe mich nicht zurück."

Er beklagte sich bitter über die in seinen Augen unfaire Behandlung durch die französische Justiz. In der Affäre um die möglicherweise fiktive Einstellung seiner Frau als parlamentarische Mitarbeiterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Fillon gab am Mittwoch bekannt, dass er zu einem Verhör am 15. März - also gut einen Monat vor dem ersten Wahlgang - einbestellt wurde. Dabei soll ein Verfahren gegen den Konservativen eingeleitet werden und dieser damit offiziell als Beschuldigter eingestuft werden. Das sei seinem Anwalt mitgeteilt worden, sagte Fillon am Mittwoch in Paris. In der Pressekonferenz wiederholte Fillon erneut seine Darstellung, er habe keine öffentlichen Gelder veruntreut. Das Verhalten der Justiz gegen ihn bezeichnete er als "politischen Mord".



Auch in den Umfragen steht der konservative Kandidat unter Druck. Derzeit würde er sich laut Umfragen bei der Präsidentenwahl nicht für die entscheidende Stichwahl qualifizieren. Frankreich wählt seinen neuen Staatschef in zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai.

Zuvor hatte Fillon einen Besuch der Pariser Landwirtschaftsmesse abgesagt. Der Auftritt ist jedes Jahr ein wichtiger Termin für führende Politiker in Frankreich, dies gilt in Wahlkampfzeiten ganz besonders. Fillons Wahlkampfteam hatte im letzten Moment in einer knappen Mitteilung erklärt, dass der Besuch verschoben werde, ohne Gründe zu nennen.